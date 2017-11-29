Комитет сейма Литвы займется выяснением, как обеспечивается кибернетическая безопасность

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы в среду займется выяснением, как в стране обеспечивается кибернетическая безопасность.

“Произошла консолидация этой функции, мы заслушаем, какова готовность учреждений после всех скандалов с “Касперским”, кибератак, соответствуют ли они стандартам кибербезопасности, как Министерству обороны удается выполнять эту функцию”, – сказал BNS о выездном заседании в Национальный центр кибербезопасности глава комитета Витаутас Бакас.

После ряда произошедших в стране кибератак Минобороны летом сообщило, что консолидирует мощности кибербезопасности.

Системе обороны были переданы контролирующее государственную сеть передачи данных предприятие Infostruktura, находившаяся ранее в ведении МВД функция обеспечения электронной безопасности.

BNS

Метки: Infostruktura, Витаутас Бакас, КНБО, Литва