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Комитет сейма по культуре просит общественность помочь купить фортепьяно

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 23, 14:00   |   Комментариев: 0

Комитет сейма Литвы по вопросам культуры обратился к общественности с просьбой помощи в приобретении нового фортепьяно для парламента.

“С учетом того, что у канцелярии сейма нет возможности приобрести подходящего для репрезентативной Витражной галереи музыкального инструмента – фортепьяно, Комитет по делам культуры просит общественность, компании и общину литовцев мира помочь реализовать замысел и приобрести его”, – говорится в обращении, распространенном в пятницу.

По информации комитета, в здании сейма ведется активная культурная жизнь, исполняется музыка с живым звуком, которая сопровождает большинство событий в парламенте – открытие выставок, презентация изданий, празднование важных для государства дат, прочие парламентские мероприятия. В них принимают участие политики, иностранные послы, официальные гости, деятели искусств.

“К сожалению, на приобретенном несколько десятилетий назад музыкальном инструменте – пианино большинство исполнителей не могут передать содержание музыкального произведения, поэтому репрезентация как культурной общественности Литвы, так и парламента ограничены”, – говорится в обращении.

Комитет отметил, что фортепьяно было прекрасным подарком парламенту накануне двух значительных дат – столетия Восстановления государства Литвы, которая будет отмечаться в 2018 году и Современного парламентаризма в Литве, которое будет отмечаться в 2020-ом. ВИЛЬНЮС,   23 декабря, BNS – Комитет сейма Литвы по вопросам культуры обратился к общественности с просьбой помощи в приобретении нового фортепьяно для парламента.

“С учетом того, что у канцелярии сейма нет возможности приобрести подходящего для репрезентативной Витражной галереи музыкального инструмента – фортепьяно, Комитет по делам культуры просит общественность, компании и общину литовцев мира помочь реализовать замысел и приобрести его”, – говорится в обращении, распространенном в пятницу.

По информации комитета, в здании сейма ведется активная культурная жизнь, исполняется музыка с живым звуком, которая сопровождает большинство событий в парламенте – открытие выставок, презентация изданий, празднование важных для государства дат, прочие парламентские мероприятия. В них принимают участие политики, иностранные послы, официальные гости, деятели искусств.

“К сожалению, на приобретенном несколько десятилетий назад музыкальном инструменте – пианино большинство исполнителей не могут передать содержание музыкального произведения, поэтому репрезентация как культурной общественности Литвы, так и парламента ограничены”, – говорится в обращении.

Комитет отметил, что фортепьяно было прекрасным подарком парламенту накануне двух значительных дат – столетия Восстановления государства Литвы, которая будет отмечаться в 2018 году и Современного парламентаризма в Литве, которое будет отмечаться в 2020-ом.

По его словам, поскольку фортепьяно дорогой музыкальный инструмент и своеобразный атрибут роскоши, было принято икать меценатов, а не тратить средства налогоплательщиков.

Вице-канцлер сейма Антанас Димайтис утверждает, что у парламента никогда не было своего фортепьяно.

BNS

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