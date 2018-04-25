Комитет Сейма, расследующий кризис 2009 года, задал вопросы президенту Литвы

🔊 Воспроизвести

В ходе расследования обстоятельств кризиса 2009 года, парламентский Бюджетно-финансовый комитет официально задал вопросы президенту Литвы Дале Грибаускайте.

«Вопросы согласованы с членами комитета. Я их отправил от имени комитета. Мы просим президента дать ответ в течение месяца», — сказал BNS в понедельник председатель комитета Стасис Якелюнас.

Президент готова ответить на вопросы в письменном виде, сказал BNS её советник Людас Закарявичюс.

В вопросах президенту предлагается оценить деятельность правления Банка Литвы по надзору за коммерческими банками в 2005-2008 годах, а также осуществлялось ли сотрудничество с руководителями скандинавских банков в кризисный период.

Комитет также ставит целью оценить работу генерального ревизора Аудрюса Мисявичюса. В 2004–2013 годах он курировал надзор за коммерческими банками.

Президенту также предлагается оценить поведение правительства во время кризиса, когда кредиты у работающих в Литве коммерческих банков «брали дорого», а также — относительно решения не выделять ассигнования и кредитовать систему государственного социального страхования (Sodra) из средств государственного бюджета под 8%.

Кроме того, комитет стремится узнать, было ли известно президенту о возможном банкротстве банка Snoras в 2009 году. Утверждается, что члены правления Банка Литвы такую ​​информацию представили премьеру и министру финансов. Главу государства также спрашивают, отреагировали ли президент на эту информацию и призвала ли председателя правления Банка Литвы принять меры для предотвращения дополнительных убытков в несколько сотен миллионов евро в государственном секторе и у частных кредиторов.

Весной Сейм поручил означенному Комитету изучить, как предыдущие правительства управляли финансами страны, начиная с 2005 года. Комитет анализирует деятельность правых и левых политических сил по управлению национальными финансами. Расследование планируется завершить до 15 апреля 2019 года.

BNS