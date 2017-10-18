Комитет сейма выясняет, могла ли Литва передать Турции данные пользователей ByLock

Комитет по праву и правопорядку (КПП) сейма Литвы выясняет, могла ли Литва предоставить Турции информацию о пользователях мобильного приложения-мессенджера ByLock. Анкара утверждает, что это приложение было специально создано для мобилизации сторонников переворота и что одно лишь его наличие у пользователя стало основой для задержаний.

С просьбой провести расследование относительно обоснованности появившихся в турецких СМИ сообщений о сотрудничестве Литвы на предмет данных пользователей ByLock в КПП сейма обратился Институт наблюдения за правами человека (ИНПЧ). Глава комитета Юлюс Сабатаускас подтвердил BNS, что такое расследование проведено, однако пока нет никаких данных о том, что Литва сотрудничала в этом вопросе с Турцией.

“Были письменные запросы, теперь мы еще хотим поговорить устно, чтобы можно было ответить ИНПЧ. Мы хотим выяснить сам факт, имел ли место такой факт сотрудничества, пока у нас таких данных нет”, – сказал глава комитета. В среду этот вопрос будет рассматриваться на закрытом заседании КПП.

Представители ИНПЧ говорят, что хотят выяснить не только обоснованность сообщений турецких СМИ о помощи Литве, но и общую ситуацию – достаточно ли предохранителей в международных договорах о сотрудничестве, чтобы переданная информация не были использована для преследования людей.

“Мы обратились с просьбой провести расследование относительно появившейся в общественном пространстве информации о том, что литовские ведомства могли передать турецким ведомствам информацию о данных пользователях мобильного приложения-мессенджера ByLock. В Турции на основании пользования этим приложением проводятся задержания людей, они привлекаются к ответственности на одном лишь основании наличия у них этой программы”, – сказала BNS представитель ИНПЧ Мета Адутавичюте.

“Поскольку подобный случай имел место с Алесем Беляцким и предоставлением данных о нем, мы просим дать оценку, достаточны ли предохранители в международных договорах о сотрудничестве, чтобы таких случаев не было, то есть если литовские ведомства могут предположить, что эти данные будут использоваться для преследования людей, то должны быть предусмотрены предохранители, чтобы они могли отказаться такие данные предоставить”, – сказала представитель ИНПЧ.

В турецких СМИ в январе этого года появились сообщение о том, что Анкара якобы заручилась сотрудничеством с Литвой и получила данные пользователей мобильного приложения ByLock, которые подозреваются в связях с исламским деятелем Фетхуллахом Гюленом. Турция обвиняет Ф. Гюлена в организации неудачного переворота в прошлом году.

BNS

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