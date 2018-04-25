Комитет сейма – за продление льготы кинопроизводителям

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Комитет сейма Литвы по вопросам бюджета и финансов выступает за продление еще на пять лет – до конца 2023 года – льготного тарифа на прибыль для литовской киноидустрии.

В среду комитет также согласился с тем, чтобы бизнес выделял большие дотации создателям кино. Окончательное решение по этому вопросу весь парламент должен принять до Рождества.

«Эта льгота одна из тех, которые себя крайне оправдали», – заявила на заседании комитета заместитель директора Департамента налоговой политики Минфина Аудроне Мисюнайте.

Общая помощь, предоставленная создателям кинопродукции литовскими и филиалами иностранных компаний, которая попадает под льготу, может достигать 30% всех производственных расходов кинопродукции – сейчас эта доля не превышает 20%.

Руководитель Литовского киноцентра Роландас Кветкаускас сообщил, с 2014 года, когда льгота вступила в силу, в кинопроизводство в Литве инвестировано более 80 млн евро.

По его словам, льготой воспользовались 29 иностранных кинопроизводителей, в Литве они потратили около 38 млн евро.

Цель льготы – создать благоприятные условия для отечественных и зарубежных кинематографистов, а также возможности для компаний, которые желают выступать спонсорами кинопроизводства, сократить налог на прибыль.

BNS