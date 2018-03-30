Комитет сейма займется расследованием финансов страны с 2005 года

В четверг сейма Литвы обязал парламентский Комитет по вопросам бюджета и финансов (КБФ) расследовать, как прежние правительства распоряжались финансами страны с 2005 года.

Председатель комитета, представитель правящих “аграриев” Стасис Якялюнас отметил, что выводы расследования должны помочь в последующих кризисах: “Будут рекомендации о том, как избегать подобных кризисов в будущем”.

“Это расследование может быть полезным, если в нем будет меньше фамилий, а больше сути, больше ведомств, международных сравнений, будут обобщены имеющаяся информация, принятые решения”, – добавил он.

Между тем, член комитета, представитель оппозиционных консерватор Миколас Маяускас назвал расследование политизированным процессом.

Глава Комитета по аудиту, консерватор Ингрида Шимотине, деятельность которой как бывшего министра финансов также будет расследоваться, сказала, что “комитет на год закроется на созерцание того, слаще ли хрен редьки”.

КБФ проанализирует деятельность правых и левых политических сил в сфере финансов, бывших у власти с 2005 года. Расследование планируется завершить до 15 апреля 2019 года.

BNS

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