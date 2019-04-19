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Для ознакомления граждан с работой судов в Вильнюсе возле библиотеки Мартинаса Мажвидаса откроется «Комната правосудия». В специальном автобусе люди смогут попробовать решать дела и выносить приговор, сообщает Lrt.lt.

В столице «Комната правосудия» будет работать в течение недели, потом она отправится в другие крупные города — Каунас, Клайпеду, Шяуляй и Паневежис.

Этот проект направлен на то, чтобы люди лучше понимали работу судей и проблемы, с которыми они сталкиваются при принятии решений. Опросы общественного мнения показывают, что в настоящее время суды являются одними из учреждений, имеющих самую низкую оценку.

Согласно исследованию Vilmorus, после скандала с коррупцией в правоохранительных органах, когда несколько судей и адвокатов были задержаны, недоверие людей к судебной власти возросло вдвое. В настоящее время 43 процента населения негативно относятся к деятельности правоохранительных органов.

Экс-президенту США – звание почетного гражданина Вильнюса

8 апреля посол Литвы в США Роландас Крищюнас торжественно передал награду почетного гражданина Вильнюса 43-му президенту США Джорджу Уокеру Бушу. От имени президента награду принял директор Инициативы свобод человека в институте Дж. Буша Линдси Ллойд, сообщает МИД Литвы.

«Президент Дж. Буш — один из самых любимых американских президентов в Литве. Его имя у многих литовцев ассоциируется с крепкой дружбой между нашими странами и обязательствами Америки в области безопасности жителей Литвы», — сказал посол Литвы в США.

Городской совет Вильнюса в прошлом году принял решение присвоить 43-му президенту США звание почетного гражданина Вильнюса по случаю 16-й годовщины его визита в Вильнюс. Дж. Буш – пока единственный президент США, посетивший Литву. 23 ноября 2002 года произнес памятную речь перед тысячами людей, собравшимися около Вильнюсской ратуши. На стене ратуши увековечены его словам: «Каждый, кто выбрал Литву своим врагом, станет врагом Соединенных Штатов Америки».

Во время правления 43-го президента США последовательно поддерживали политику открытых дверей НАТО.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt