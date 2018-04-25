Компании, предоставляющие нелегальные услуги телевидения, пытаются обойти запреты

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Компании, предоставляющие нелегальные услуги интернета, стремятся перехитрить Литовскую комиссию по теле- и радиовещанию (ЛКТРВ), которая заблокировала их сайты, путем изменения нескольких символов и открытия новых.

На этой неделе ЛКТРВ сообщила, что по решению суда блокировала три интернет-сайта: europe.playlist-play2pay.tk, astra.playlist-play2pay.tk и rus.playlist-play2pay.tk.

Операторы этих сайтов не подавали в ЛКТРВ официальное сообщение о предоставлении услуг, поэтому действуют нелегально.

Председатель ЛКТРВ Мантас Мартишюс сказал, что предоставление услуг блокируется не первый раз, однако сайты все восстанавливают деятельность под другим адресом.

«Мы блокируем сайты, они меняют технические параметры – адрес, меняют окончание адреса, одну букву, и начинают снова показывать то, что нельзя. Они могут сменить и сервер – это не так просто и приятно, но вероятно это окупается. Таков процесс. Так играют и с пиратством», – сказал BNS М. Мартишюс.

ЛКТРВ не удалось установить, кому принадлежат упомянутые адреса. По словам М. Мартишюса, поставщики, скорее всего, не регистрируются по причине нелегальности самой модели этого бизнеса, стремясь приобрести коммерческие преимущества над легально действующими трансляторами.

«Похоже, что им лучше, чтобы их закрывали, блокировали. Они показывают, как пираты, скорее всего не платят авторам», – сказал он.

Пытающихся подключиться к упомянутым интернет-сайтам направляют на созданный ЛКТРВ информационный сайт stop.rtk.lt.

Обязательством сообщить о деятельности стремятся создать равные условия для поставщиков телевизионных услуг. В 2018 году ЛКТРВ приняла девять решений о блокировании интернет-сайтов, все они нелегально предоставляли телевизионные услуги.

BNS