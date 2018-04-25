Компания Huawei подала в суд на американское правительство

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Китайская компания Huawei подала иск против правительства США из-за обвинений об использовании ее технологий властями КНР в целях слежки. Иск подан в окружной суд Техаса, сообщает BBC.

Huawei подала в суд на власти США в связи с запретом на приобретение и использование ее продукции американскими государственными органами. США ввели эти ограничения в августе 2018 года по соображениям национальной безопасности — соответствующее распоряжение подписал президент Дональд Трамп.

Компания Huawei подала иск в суд штата Техас, поскольку там находится ее американская штаб-квартира. Введенные против нее в США запреты компания считает противоречащими конституции. В Huawei уверяют, что США не предоставили доказательств в поддержку данного запрета, и утверждают, что компания не принадлежит властям Китая, не контролируется ими и не находится под их влиянием.

«Мы вынуждены перейти в судебную плоскость в качестве крайней меры, — заявил заместитель председателя совета директоров компании Гуо Пин, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире компании в китайском Шэньчжэне. — Запрет не только незаконный — он ограничивает право на участие Huawei в честной конкуренции на рынке и наносит ущерб американским потребителям».

Гуо Пин обвинил правительство США во введении общественности в заблуждение относительно Huawei и поставил под сомнение мотивацию американских властей. Иск Huawei — попытка компании отбиться от обвинений в том, что ее продукция представляет глобальную угрозу безопасности.

В конце прошлого года в Канаде задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении режима санкций против Ирана. 1 марта в Оттаве заявили, что начали процесс экстрадиции топ-менеджера в США.

belta.by