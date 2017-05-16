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Компания Inter RAO Lietuva продала больше электроэнергии, но ее прибыль уменьшилась

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 15, 15:00   |   Комментариев: 0

Контролируемый российским энергетическим гигантом “Интер РАО” поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva за три месяца этого года продал в Литве на 15% больше электроэнергии, однако его чистая прибыль уменьшилась с 3,3 млн. евро до 2 млн. евро в этом году.

“За первые месяцы 2017 года компания продала в Литве больше электроэнергии и получила чуть больше доходов, чем за соответствующий период год назад. Рост был преимущественно обусловлен увеличением продаж на бирже и увеличением объемов производства электроэнергии парком ветроэлектростанций благодаря благоприятным погодным условиям” , – сказал для пресс-релиза глава компании Гедрюс Бальчюнас.

За три месяца в Литве предприятие реализовало 1034 гигаватт-часов электроэнергии (за такой же период прошлого года – 898 гигаватт-часов), его доходы от продаж составили 38,8 млн. евро (37,1 млн. евро в первом квартале 2016 года).

Как сообщалось, в прошлом году компания получила 10,175 млн. евро чистой прибыли после аудита, почти вся прибыль пошла на дивиденды.

Контролируемому российским “Интер РАО” предприятию RAO  Nordic принадлежит 51% акций Inter  RAO Lietuva, литовской инвестиционной компании Scaent Baltic – 29%. Еще 20% акций находятся в свободном обращении на Варшавской бирже.

BNS

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