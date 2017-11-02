Компания Kauno grudai экспортировала курятину в Японию, Arvi kalakutai готовится

Контролируемая предпринимателем Таутвидасом Барштисом группа по переработке сельхозпродукции и по производству продуктов питания Kauno grudai в понедельник экспортировала примерно 20 тонн продуктов из курятины в Японию. Это первая литовская компания, которая экспортировала курятину на один из крупнейших рынков Азии. Вскоре ее примеру последует и Arvi kalakutai.

“После получения в начале года разрешения для литовских производителей экспортировать мясо птицы и изделия из него в Японию мы сразу получили заказы, так что ровно полгода спустя мы произвели первый заказ и первая партия литовских изделий из курятины, прошедших термообработку, уже укомплектована”, – сказал BNS глава Kauno grudai Таутвидас Барштис.

Первая партия отправилась из Клайпедского порта в понедельник. Компания утверждает, что это продукция Вильнюсской и Кайшядорской птицефабрик.

Надеется вскоре начать экспорт мяса птицы в Японию и предприятие по переработке индюшатины Arvi kalakutai. Глава предприятия Матас Нипаравичюс говорит, что с японской стороной уже договорено и о продуктах, и о ценах, однако пока неясно, когда груз будет отправлен.

В конце января Япония предоставила Литве сертификаты на экспорт мяса птицы и продуктов из него.

BNS

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