Компания лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса Agrokoncernas обратился в МИД Литвы по поводу санкций ЕС

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Компания лидера правящих в Литве «аграриев» Рамунаса Карбаускиса Agrokoncernas обратилась в МИД по поводу реализуемых международных санкций ООН, Евросоюза и других организаций, сообщила компания.

По мнению компании, применение международных санкций должно быть единым для всех предприятий, которые закупают удобрения, произведенные в России и в других странах.

Руководитель компании Эдгарас Шакис утверждает, что Agrokoncernas также отрицает все инсинуации политиков, а также любые личные связи с лицами, в отношении которых применяются санкции ЕС.

Agrokoncernas связывают с другими компаниями мира только деловые отношения, основанные на нормах права и этики», – отмечает в пресс-релизе Э. Шакис.

Литовское национальное радио и телевидение LRT недавно сообщило, что Agrokoncernas закупает через посредника в Дубае удобрения российской компании «Минудобрения». По данным LRT, более 80% последней принадлежат А. Ротенбергу – в отношении его в связи с близкими связями с В. Путиным с 2014 года применяются международные санкции, однако самих «Минудобрений» в списке санкционных компаний нет.

BNS