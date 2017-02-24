Компания Litgas продала часть груза СПГ Statoil

Компания по торговле газом Litgas, принадлежащая энергетическому холдингу Lietuvos energija, отреагировала на выросшие в последнее время цены на сжиженный природный газ (СПГ) и продала часть СПГ, который она покупает у норвежского концерна Statoil.

Компания сообщила, что такая организация графика грузов СПГ позволит предприятию заработать 1 млн. евро, и на эту сумму будут сокращены затраты на содержание инфраструктуры СПГ для бизнеса и населения.

“В феврале на мировом спотовом рынке СПГ сильно выросли цены, которые превышали цену покупаемого Litgas СПГ. На это повлиял возникший дисбаланс спроса и предложения – из-за роста покупок СПГ в Азии и не действовавшей более месяца одной линии по производству СПГ в Австралии. (..) Половина груза была продана на рынки, которые платят более высокую цену, а это количество будет доставлено в Литву летом, когда цена покупки будет ниже”, – сказал для пресс-релиза временный руководитель Litgas Витаутас Чяканавичюс.

В пятницу в Клайпедский порт доставлен новый груз СПГ норвежского нефтегазового концерна Statoil. Обычно газовозы доставляют в Клайпеду около 140 тыс. кубометров газа, однако в этот раз для компании Litgas доставлено всего около 60 тыс. кубометров.

По данным портала marinetraffic.com, газовоз Arctic Voyager с грузом СПГ пришел в Клайпедский порт из турецкого порта Немрут, в котором находится терминал СПГ. Litgas не раскрывает, кому была продана часть газа.

Газ Statoil также покупает производитель удобрений Achema, однако она намерена завозить норвежский газ через терминал СПГ не в отопительный сезон, когда он должен быть дешевле газа российского “Газпрома”. Другая компания по поставкам газа Lietuvos duju tiekimas покупает СПГ у американской компании Koch Supply & Trading.

BNS

Метки: Statoil, Компания Litgas, Литва, природный газ