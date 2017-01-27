Компания Litgas хотела бы держать газ в Инчукальнисе, ждет нового ценообразования

Латвия либерализует свой газовый рынок, и компания по торговле газом Litgas литовского холдинга энергетических предприятий Lietuvos energija хотела бы держать купленный летом по более низкой цене сжиженный природный газ (СПГ) держать в газохранилище в латвийском Инчукальнисе. Зимой, когда цены на газ поднимаются, этот газ можно было бы использовать для нужд литовских потребителей.

Член правления холдинга Доминикас Тучкус говорит, что это стимулировало бы использовать газовую инфраструктуры летом, когда она минимально загружена. Однако для этого нужно более привлекательное ценообразование – его нужно менять в обеих странах.

“Это может быть привлекательно, если операторы системы – Amber Grid, Klaipedos nafta и Conexus Baltic Grid – договорятся о том, как применить привлекательный тариф. В случае создания уникального продукта размещать газ (в Инчукальнисе) будет выгодно”, – сказал Д. Тучкус BNS.

По его словам, сейчас плата за пользование инфраструктурой чересчур высока, чтобы пользоваться Инчукальнисским газохранилищем было выгодно.

Д. Тучкус уверял, что также важно получить новые правила пользования газохранилищем в Инчукальнисе, потому что сейчас они негибкие, например, есть требование предупреждать за 30 дней о намерении забрать газ.

Начальник Отдела стратегического планирования и коммуникации литовского оператора газовой системы Amber Grid Данас Янулёнис сказала BNS, что привлекательность латвийского хранилища газа будет зависеть от правил и ценообразования латвийской газовой системы Conexus Baltic Grid.

Он признал, что самым большим стимулом транспортировать газ в Инчукальнис было бы создание общего газового рынка Балтийских стран. В таком случае на литовско-латвийской границе не нужно было бы дополнительно платить за транспортировку газа, поэтому он бы подешевел.

В январе 2014 года после длительных переговоров Litgas и Latvijas Gaze договорились о хранении до 200 млн. кубометров газа в Инчукальнисе. Договор действителен до 10 февраля этого года.

BNS

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