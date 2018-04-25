Компания Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в выборы в конгресс США

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Компания Microsoft заявила 21 августа, что зафиксировала попытки России оказать влияние на предстоящие в ноябре выборы в американский конгресс.

В компании сообщили, что группа хакеров, связанная с правительством России, создала в интернете поддельные домены двух американских консервативных организаций — института Хадсона и Международного республиканского института, передает AP. Три других ложных домена выглядят так, будто принадлежат сенату США. Более подробного описания доменов в Microsoft не привели.

Попытки взлома напоминают аналогичные российские атаки в преддверии президентских выборов 2016 года в США, отмечает агентство. Тогда, по мнению американских властей, российские хакеры предприняли меры для избрания республиканца Дональда Трампа и причинения вреда предвыборной кампании кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Что касается нынешних подозрений, президент компании Брэд Смит заявил журналистам, что «эта активность фокусируется, главным образом, на разрушении демократии», хотя пока никто не пытался войти на ложные сайты. «У нас нет сомнений в том, кто несет ответственность», — подчеркнул Смит.

Microsoft полагает, что взлом осуществила хакерская группа Strontium, также известная как Fancy Bear и APT2. Спецпрокурор Роберт Мюллер , расследующий «российский след» в президентских выборах 2016 года, полагает, что она «связана с Главным разведывательным управлением России, известным как ГРУ». Она же осуществляла хакерские атаки в 2016 году на Национальный комитет Демократической партии и предвыборную кампанию кандидата в президенты от партии Хиллари Клинтон.

«У подразделения российской военной разведки, стремившегося повлиять на выборы 2016 года, появилась, похоже, новая мишень: американские консервативные аналитические центры, которые порвали с президентом Трампом и добиваются введения дальнейших санкций против Москвы, разоблачают олигархов или требуют соблюдения прав человека», — публикует InoPressa перевод материала The New York Times .

Эти сайты, по всей видимости, должны были заставлять людей думать, что они переходят по ссылкам Hudson Institute и Международного республиканского института, но их скрытно перенаправляли на страницы, созданные хакерами для кражи паролей и других учетных данных», — информируют авторы статьи.

Переход к атакам на консервативные аналитические центры, по мнению журналистов, указывает на цель российской разведки: подорвать любые структуры, которые бросают вызов Москве и Владимиру Путину.

Президент Международного республиканского института Дэниел Твайнинг заявил, что попытка фишинговой атаки «согласуется с кампанией по вмешательству, развязанной Кремлем против организаций, которые поддерживают демократию и права человека». «Она явно призвана вносить смятение, сеять раздоры и страх среди тех, кто критикует авторитарный режим Путина», — сказал он.

О возможных попытках России оказать влияние на выборы в конгресс США заявлял еще в начале марта директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в комитете сената по делам Вооруженных сил. По его словам, вмешательство в иностранные выборы позволяет России продвигать свои интересы за рубежом.

Коутс снова заявил о том же в начале августа . «Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку», — отметил он.

Разбирательства по поводу возможного вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году проводят ФБР и спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США. В середине мая 2017 года Минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

NEWSru.com