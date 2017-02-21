Компания UniPark купила контролирующее места стоянок в Таллине предприятие Citypark Eesti

Принадлежащая группе по торговле автомобилями, развитию недвижимости и энергетики Modus grupe компания услуг автомобильных стоянок Stova, действующая под маркой UniPark, купила контролирующее около 6,5 тыс. мест стоянок в Таллине предприятие Citypark Eesti.

Глава Modus grupe Людас Люткявичюс сказал BNS, что стоимость сделки не раскрывается, а Stova пока не намерена расширяться на новые рынки.

“Сейчас мы работаем в Литве, Латвии, Эстонии и немного в Беларуси. Скоро начнем работать и в Польше. Мы намерены продолжить укрепление своих позиций. В настоящее время мы больше концентрируемся на имеющихся странах”, – сказал Л. Люткявичюс.

В прошлом году выручка Stova составила около 3,2 млн. евро.

BNS

Метки: Citypark Eesti, Компания UniPark, Литва