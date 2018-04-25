Компания Volvo сообщила об отзыве 167 000 автомобилей по всему миру

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Шведский автопроизводитель компания Volvo сообщила об отзыве 13 тыс. автомобилей в Швеции и 167 тыс. автомобилей по всему миру, в связи с тем, что задняя дверь с механическим приводом может перестать функционировать в местах с холодным климатом.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, которые отмечают, что объявление было сделано лишь через две недели после того, как Volvo отозвала 219 тыс. автомобилей, чтобы устранить потенциальные утечки топлива в моторном отсеке.

В рамках нового отзыва компания проинформировала владельцев XC60 выпуска 2018 и 2019 годов о том, что неисправный компонент на автомобилях с электроприводом на задней двери может даже привести к получению «травмы». Тем не менее в компании отметили, что никаких сообщений о серьезных травмах им пока не поступало. «Это предупреждающее действие, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем», — заявили в Volvo.

Работы по замене бракованной детали будут осуществлены бесплатно, после того, как владельцы получат письмо с указанием связаться с их дилером.

С тех пор, как китайская компания Geely приобрела шведского автопроизводителя у концерна Ford в 2010 году, Volvo Cars добилась впечатляющих успехов. В настоящее время шведский автоконцерн начал фокусироваться на разработке автономных транспортных средств, а также электрических и гибридных двигателей.

В 2018 году компания объявила о рекордных продажах за всю историю компании, составивших 642 тыс.253 автомобиля. Компания также объявила, что начиная с 2019 года концерн будет выпускать исключительно электрические или гибридные автомобили.