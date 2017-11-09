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Компенсации евреям за присвоение частного имущества рассорили бы общество – Р. Карбаускис

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 09, 13:00   |   Комментариев: 0

Компенсации евреям и их наследникам за присвоение частного имущества рассорили бы общество, говорит лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

Он сказал новостной службе телеканала LNK, что точно в такой же ситуации во время войны оказались и литовцы, когда они были сосланы в Сибирь советской властью и лишились имущества.

“Это породило бы раздоры в обществе и мы даже получили бы определенный негативный эффект, выделили бы одну группу населения, группу граждан Литвы относительно другой, по национальности, не решая проблему одной части (общества), людей, находящихся в аналогичной ситуации. Потому что если мы говорим о Второй мировой войне, то ситуация затронула людей очень многих национальностей: расстреливали аналогично и одних, и других”, – сказал Р. Карбаускис.

Вернуть собственность пережившим Холокост евреям и их потомкам правительство Литвы призывают должностные лица США и Еврейская община Литвы.

Шесть лет назад Литва обязалась до 2023 года выплатить компенсации в размере 37 млн. евро за недвижимость религиозных общин литовских евреев.

В годы немецкой оккупации нацисты и их местные пособники уничтожили примерно 195 тыс. литовских евреев. До конца войны дожили 5-10% литовских евреев.

BNS

Метки: 

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