Компенсация расходов на похороны

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По мнению экспертов, существующего пособия на захоронение не хватает на организацию достойных проводов усопшего. Пособие не покрывает и половины расходов, утверждают представители предприятий Ассоциации ритуальных услуг. Размер пособий на случай смерти не менялся уже десять лет.

По данным ассоциации, установленного в настоящее время пособия на похороны — 304 евро — не хватает даже на приобретение пакета базовых ритуальных услуг. Чтобы достойно проводить покойного в последний путь, люди тратят в несколько раз больше, по сути, они вынуждены искать другие источники средств для захоронения останков близких.

Восстановлены выплаты государственной пенсии, пенсии государственного социального страхования и пособий лицам, имеющим страхуемые доходы, пособия по безработице, однако с 1 января 2010 г. в случае смерти получателя пенсии любой категории выплата на организацию похорон была уменьшена до размера одной пенсии. Ассоциация ритуальных услуг предлагает увеличить пособие.

В настоящее время поддержка в случае смерти человека финансируется из специальной целевой дотации госбюджета муниципальным бюджетам, порядок ее выделения и использования устанавливает министр социальной защиты и труда.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ