Компенсация вреда здоровью

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Каждый гражданин имеет право на возмещение ущерба, причиненного его здоровью. Сейм Литвы принял предложенные Министерством здравоохранения поправки к законам, которые позволят создать лучшие условия для более быстрого и простого получения компенсации пациентами, если при предоставлении услуг лечения в учреждениях здравоохранения им был причинен ущерб. Это решение узаконивает и новую модель возмещения ущерба без вины.

По заявлению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, этих изменений долго ждали как пациенты, так и сообщество медиков, поскольку до сих пор действовавшая система не была эффективной и в большинстве случаев причиненный пациентам ущерб оставался невозмещенным. «Несмотря на то что в последнее время все больше людей обращается за компенсацией, все же выплата осуществляется редко. Теперь эта ситуация изменится существенно. А это не только облегчит правовые процедуры, но и поспособствует основанному на доверии общению между медиками и пациентами», – сказал министр Аурелиюс Верига.

Теперь человеку не нужно будет доказывать вину врача в причинении ущерба. Это облегчит как разрешение ситуации с пациентом, который нередко бывает недостаточно ознакомлен с правовыми актами, так и возмещение ущерба. Также до сих пор за допущенные ошибки медикам угрожало лишение лицензии, а это подталкивало к сокрытию промахов и мешало анализировать их причину.

Новая модель возмещения ущерба без вины уже успешно применяется и в других странах, в ней устанавливаются понятные критерии компенсации. Например, учреждения не будут больше обязаны иметь страховку гражданской ответственности, а причиненный пациентам вред будет возмещаться со счета, управляемого учреждением, уполномоченным правительством. Кроме этого, сократится время изучения заявлений на возмещение ущерба, пациенты не должны будут доказывать причиненный вред, если он был допущен при предоставлении услуг по лечению и его можно было избежать. Отчет о деятельности комиссии по причиненному пациентам ущербу должен быть обнародован ежегодно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ