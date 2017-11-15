Компенсация за имущество может вызвать раздоры

Должностные лица США и Еврейская община Литвы призывают литовское правительство вернуть в частную собственность имущество евреям, пережившим Холокост, и их потомкам.

«Вопрос о возвращении частной собственности евреев поднимался и ранее, однако в последнее время об этом стали говорить все чаще. Я бы не сказал, что это давление, но американцы нам открыто дают понять, что вопрос возвращения еврейского имущества останется в повестке», – сказал в интервью газете Lietuvos rytas советник премьера Саулюса Сквярнялиса по вопросам внешней политики Дейвидас Матуленис.

Эту тему Д. Матуленис недавно обсуждал в Вильнюсе со спецпосланником Госдепартамента США по вопросам Холокоста Томом Яздгерди. Д. Матуленис отметил, что пока не обсуждались конкретные механизмы возвращения или цифры – просто рассмотрели саму идею.

По словам советника премьера, обсуждалась возможность выплаты евреям определенного процента стоимости имущества, и что это было бы в большей степени символическим жестом.

Шесть лет назад Литва обязалась до 2023 года выплатить компенсацию за национализированное недвижимое имущество еврейских религиозных общин Литвы в размере 37 млн евро.

Между тем компенсации евреям и их наследникам за присвоение частного имущества рассорили бы общество, говорит лидер правящего Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис.

По его мнению, в точно такой же ситуации во время войны оказались и литовцы, когда они были сосланы в Сибирь советской властью и лишились имущества.

«Это породило бы раздоры в обществе и мы даже получили бы определенный негативный эффект, выделили бы одну группу населения, группу граждан Литвы относительно другой, по национальности, не решая проблемы одной части (общества), людей, находящихся в аналогичной ситуации. Потому что если мы говорим о Второй мировой войне, то ситуация затронула людей очень многих национальностей: расстреливали аналогично и одних, и других», – сказал Р. Карбаускис новостной службе телеканала LNK.

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, имущество, Компенсация, Саулюс Сквярнялис, Холокост