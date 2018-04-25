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Новейшее исследование показало, что в прошлом году из компенсируемых лекарств в Литве чаще всего покупали препараты для лечения болезней сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов Государственной больничной кассы, такие лекарства каждый день употребляли 6 из 10 жителей Литвы.

На втором месте по употреблению компенсируемых лекарств были препараты для нервной системы. На третьем – лекарства для лечения заболеваний пищеварительного тракта.

По словам заведующего Отделом компенсируемых лекарств Государственной больничной кассы Эвалдаса Стропуса, в прошлом году количество купленных компенсируемых лекарств увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом.

Также во время исследования было установлено, что более половины жителей Литвы принимали именно компенсируемые лекарства.

В настоящее время в Литве компенсируются 1697 наименований лекарств.

Информация «ЛК», BNS