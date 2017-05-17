Комплексы «Пэтриот» для борьбы с комплексами

Пентагон рассматривает возможность размещения в Литве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» во время проведения учений НАТО летом 2017 года. Об этом сообщили Associated Press несколько источников в оборонном ведомстве США.

ЗРК, по словам собеседников агентства, планируется развернуть в Литве в июле во время учений по противовоздушной обороне. К концу августа — началу сентября, когда Россия и Беларусь планируют проводить учения «Запад-2017», «Пэтриоты» покинут регион, добавили они.

Если решение о временном развертывании «Пэтриотов» в Литве будет принято, отмечает AP, это станет первым случаем размещения этих комплексов в странах Балтии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, на прошлой неделе посетивший с визитом Литву, отказался напрямую отвечать на вопросы журналистов о размещении ЗРК «Пэтриот» в Литве. Мэттис лишь в очередной раз подчеркнул, что США считают эти комплексы сугубо оборонительными и не угрожающими безопасности России.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на совместной пресс-конференции с Мэттисом также ограничилась заявлением, что страны Балтии нуждаются «во всех разумных средствах защиты и сдерживания».

Ранее Грибаускайте неоднократно выступала за создание в регионе системы противовоздушной обороны.

Российские власти ранее крайне негативно реагировали на возможность размещения у границ страны ЗРК «Пэтриот». Россия, в частности, выступала против размещения таких комплексов в Польше.

Осенью 2016 года Россия перебросила в Калининградскую область комплексы С-400 и «Искандер». Госдепартамент США тогда назвал это решение «угрозой европейской безопасности».

В конце августа — начале сентября 2017 года на территории Калининградской области и в Беларуси должны пройти крупные совместные учения «Запад». По оценке Пентагона, сообщила The Washington Post, в учениях будут задействованы от 70 тысяч до 100 тысяч российских военнослужащих.

Учения «Запад» вызывают обеспокоенность из-за того, что в их ходе будут симулироваться действия против блока НАТО, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Наверное, самой большой проблемой на сегодняшний день является то, что это действительно масштабные учения, но их прозрачность реально слаба. Мягко говоря, нам неприятно, что симулируются атаки против так называемых стран высокого потенциала, а это альянс НАТО», – сказал Кароблис в программе Savaitė телеканала LRT.

По его словам, во время учений будут симулироваться наступательные действия против Польши и Балтийских стран.

«Это не оборонная симуляция, это, видимо, симуляция наступательного характера против НАТО, конкретно – против стран Балтии, и, очевидно, Польши», – сказал министр, подтвердив, что это данные литовской и натовской разведки.

По его словам, самым большим риском учений являются возможные ошибки, «локальные попытки проверить бдительность другими средствами».

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в учениях «Запад-2017» 14-20 сентября будет задействовано 13 тысяч военнослужащих, и это будут учения оборонительного характера.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Джеймс Мэттис, Запад - 2017, Комплексы «Пэтриот», НАТО, США, учения