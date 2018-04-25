Компьютеры и интернет в начале года имели более трёх четвертей домашних хозяйств

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Персональные компьютеры дома в первом квартале этого года имели 76% домохозяйств, а доступ в Интернет — 78%, или на 3 процентных пункта больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщает Департамент статистики Литвы, опираясь на данные исследования наличия информационных технологий в домашних хозяйствах.

В городе компьютеры дома имели до 79%, в сельской местности — 68% домашних хозяйств, в то время как доступ в Интернет — 81% и 72% соответственно.

Согласно статистике, в первом квартале этого года 80% пользователей интернета составляли люди в возрасте 16-74 лет (в первом квартале 2017-го — 78%). Интернетом пользовался почти каждый из 16-24-летних жителей, а также 39% жителей в возрасте 65-74 лет.

Ежедневно пользовались интернетом 68% потребителей в возрасте 16-74 лет, 10% — хотя бы раз в неделю, но не ежедневно.

BNS