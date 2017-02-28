Концерну MG Baltic предъявлены подозрения

Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила подозрения в торговле влиянием и подкупе контролируемому предпринимателем Дарюсом Моцкусом одному из крупнейших в Литве концернов MG Baltic. Это подтвердил BNS глава ССР Саулюс Урбанавичюс.

“Да. Концерну предъявлены подозрения”, – сказал С. Урбанавичюс BNS во вторник.

“Сегодня сотрудники ССР предъявили подозрения в подкупе и торговле влиянием юридическому лицу – одному из крупнейших в Литве концернов. При проведении досудебного расследования в деле о политической коррупции собрано достаточно фактических данных, позволяющих обоснованно подозревать, что юридическое лицо совершило преступные деяния – торговлю влиянием и подкуп”, – говорится в сообщении ССР.

Правоохрана в прошлом году начала досудебное расследование о торговле влиянием и взяточничестве – в нем бывший председатель Литовского либерального движения Элигиюс Масюлис подозревается в получении от вице-президента MG Baltic Раймондаса Курлянскиса взятки на сумму более 100 тыс. евро за действия этой политической партии в пользу концерна. В ходе расследования ССР также сообщила о своих подозрениях, что Р. Курлянскис через парламентария, представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса за взятки пытался оказывать влияние на членов Патии труда с тем, чтобы они также действовали в пользу концерна.

В рамках этого расследования были опрошены и другие руководители концерна. В конце августа сотрудники правоохраны опросили в качестве специального свидетеля члена правления концерна Романаса Раулинайтиса, а в начале сентября был опрошен в качестве специального свидетеля и президент концерна Д. Моцкус.

Статус специального свидетеля присваивается в том случае, если человека опрашивают о его действиях, но оснований для предъявления ему подозрений недостаточно.

Р. Курлянскис в 2015 году встречался и с бывшим руководителем налогового ведомства Дайнорасом Брадаускасом. Он в январе этого года освобожден от должности из-за подозрений в том, что передавал информацию о налоговых проверках концерна MG Baltic и группы Vilniaus prekyba.

Концерн MG Baltic, годовая выручка которого превышает полмиллиарда евро, является одной из крупнейших коммерческих групп в Литве. Ей принадлежат предприятия, работающие в областях торговли алкоголем, СМИ, недвижимости, торговли одеждой, строительства, логистики, информационных технологий, телекоммуникаций. В 2015 году доходы группы от продаж составили 539 млн. евро, чистая прибыль была 22,333 млн. евро – это на 66,1% больше, чем в 2014 году.

BNS

Метки: MG Baltic, Дарюс Моцкус, Литва, Саулюс Урбанавичюс, Служба спецрасследований