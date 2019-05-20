Концерт группы «Сплин» — в Вильнюсе

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21 мая в 19.00 на сцене концертного зала «Compensa» начнет свое зажигательное и вдохновенное выступление легендарная группа «Сплин». Наверное, не существует более слаженной и профессиональной как в музыкальном, так и поэтическом плане команды.

Лидер группы, автор всех песен и вокалист Александр Васильев и все его коллеги-музыканты — безусловные мастера своего дела. И, может быть, этот концерт — последняя возможность для многих из поклонников артистов увидеть и услышать группу вживую. Но сохраним интригу.

А пока полным ходом идет подготовка к единственному концерту в странах Балтии, который состоится в нашей столице. Что может быть радостнее для любителей живой музыки, чем презентация нового, возможно, лучшего в истории группы альбома – «Встречная полоса». Обойма любимых золотых хитов, необыкновенная видеоинсталляция, поражающая своим размахом и фантазией, и, конечно, особый, специально резервированный под тот концерт, звук и свет.

Для грусти нет повода, ибо на этом концерте «Сплин» даст такого огня, выступит с такой душевностью и откровением, каких, наверное, не было никогда в истории группы.

Билеты на концерт группы «Сплин» продаются в кассах Bilietai.lt и интернете.

Информация по концерту, сотрудничеству с организаторами и билетным заявкам по: +370 671 76502; +370 647 402 55.