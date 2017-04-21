Конец недели и следующая неделя будут дождливыми

На выходных и будущей неделе будет преобладать дождливая и прохладная погода, предупреждает Гидрометеослужба страны.

В субботу ночью – 2-4 градуса тепла, возможны дождь, снег с дождём. Днём воздух прогреется до 6-8 градусов тепла, ожидаются дожди. Ветер сильный, 15-20 м/сек.

В воскресенье ночью – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, у моря могут пройти дожди. Днём будет теплее – до 7–8 градусов тепла, дожди пройдут на всей территории страны. Ветер станет тише.

Схожая погода ожидается и на следующей неделе: дожди и ветер.

BNS

Метки: Литва, Погода