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Конец недели и следующая неделя будут дождливыми

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 21, 18:00   |   Комментариев: 0

На выходных и будущей неделе будет преобладать дождливая и прохладная погода, предупреждает Гидрометеослужба страны.

В субботу ночью – 2-4 градуса тепла, возможны дождь, снег с дождём. Днём воздух прогреется до 6-8 градусов тепла, ожидаются дожди. Ветер сильный, 15-20 м/сек.

В воскресенье ночью – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, у моря могут пройти дожди. Днём будет теплее – до 7–8 градусов тепла, дожди пройдут на всей территории страны. Ветер станет тише.

Схожая погода ожидается и на следующей неделе: дожди и ветер.

BNS

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