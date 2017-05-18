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Конец недели в Литве будет теплым без значительных осадков

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 18, 17:00   |   Комментариев: 0

Конец недели будет теплым, без значительных осадков, сообщила литовская Гидрометеорологическая служба.

В ночь на пятницу будет 11–13 градусов тепла, днем – 21–22 градуса тепла. Будет малооблачно, с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу температура не изменится, дождей также не ожидается. В воскресенье могут быть небольшие дожди в столице, в остальных районах – без осадков. Ночью будет 13–15 градусов, днем – 21–22 градуса тепла.

Теплая погода сохранится и на следующей неделе, со вторника возможны дожди.

BNS

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