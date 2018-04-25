Конец угольной эре в Германии наступит не позднее 2030 года

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Правительственная комиссия, в которую входят 28 немецких экспертов — представителей промышленных предприятий, профсоюзов, природоохранных организаций, научных кругов — приняла решение, согласно которому Германии рекомендовано отказаться от использования угля при производстве электроэнергии к концу 2030 года. Как передает АЗЕРТАДЖ, заседание длилось более двадцати часов, и только один эксперт не поддержал решение.

«Мы это сделали!» — констатировал глава комиссии Рональд Пофалла. «Более 96% экспертов утвердили проект, который обсуждался всю минувшую ночь. Если мы действительно осуществим намеченное, а мы считаем, что это возможно, тогда мы окажемся в группе стран, которые обещали отказаться от использования угля к 2030 году».

Окончательное решение примет правительство страны. Последняя шахта для добычи каменного угля на территории Германии закрылась в Рурском бассейне в декабре прошлого года. Однако его использование в качестве источника энергии не прекратилось. ФРГ импортирует уголь из других стран.