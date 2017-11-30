Конференция соотечественников: за равноправный диалог

«Преемственность поколений и сохранение традиционных ценностей» – под таким названием 25 ноября в Вильнюсе прошла Республиканская конференция российских соотечественников Литвы. Это ежегодная страновая конференция, организаторами которой выступает Координационный совет организаций российских соотечественников Литвы (КСОРС).

В ее работе приняли участие свыше 60 делегатов из разных городов Литвы, представляющих неправительственные организации российских соотечественников. В качестве почетных гостей на конференции присутствовали старший специалист отдела по связям с национальными общинами Департамента нацменьшинств при правительстве Литовской Республики Сигитас Шляжас; посол России в Литве Александр Удальцов; заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Российской Федерации Олег Егоров; третий секретарь Генерального консульства в Клайпеде Егор Трохов; секретарь по внешним связям Виленско-Литовской православной епархии протоиерей Владимир Селявко.

«Преемственность поколений является очень актуальной и важной проблемой на сегодняшний день, и для того, чтобы молодежь вливалась в наши ряды, нужна очень серьезная мотивация», – сказала, открывая конференцию, председатель КСОРС Литвы Ольга Горшкова.

Ведь будущее любой страны зависит от того, как молодежь будет разбираться в том, что происходит сегодня в мире, в своей стране, какие приоритеты она для себя определит. Поэтому сегодня необходимо привлекать молодых людей к организации и активному участию в мероприятиях соотечественников, оказывать всестороннюю поддержку проектам и инициативам молодежных организаций. Необходимо расширять участие молодежи в движении соотечественников, расширять практику проведения молодежных форумов, конференций, экскурсионно-познавательных программ, в том числе знакомя с Россией.

Участники конференции считают, что сохранение своей этнокультурной идентичности является сегодня важным аспектом во благо будущих поколений. Необходимо утверждать в общественном сознании уважение к русской культуре, к ее роли в истории и развитии Литвы. «Являясь гражданами исторически многонациональной Литвы, относясь с любовью и уважением к стране, в которой родились и живем, хотелось, чтобы эти чувства были обоюдными», – говорят делегаты. Российскую диаспору в Литве объединяет не только общая забота о сохранении идентичности, языка и культуры, но стремление жить в стране проживания достойно и в согласии с окружающим обществом.

Как отметил С. Шляжас, русская община является второй по численности национальной общиной Литвы. Немало русских выбрали Литву не только местом своего проживания и работы, но и местом распространения своей культуры, обычаев. В настоящее время в Литве активно действуют свыше 60 русских общественных организаций. «Встречая 100-летие восстановления Литовского государства, приглашаю вместе с литовскими и с другими общественными организациями национальных меньшинств, живущих в Литве, создавать развивающуюся и богатую культурой, наукой и достижениями Литву», – заключил он.

Сегодня, несмотря на непростые условия, Россия не намерена снижать внимание и помощь к своим соотечественникам. По словам Олега Егорова, «с распадом СССР миллионы русских фактически в одночасье оказались за рубежом не по своему выбору. В настоящее время на самом высоком государственном уровне признано, что мы единое целое. Наступило время собирания наций, сбережения народа и единения россиян. Спасибо, что душой и сердцем вы остаетесь с Россией, ощущаете сопричастность к ее судьбе, ее сегодняшним заботам».

Говоря о межгосударственных отношениях между Литвой и Россией, которые сегодня находятся в кризисном состоянии, посол России в Литве Александр Удальцов акцентировал, что «это происходит исключительно по вине официального Вильнюса, взявшего курс на сворачивание связей с Москвой».

«К сожалению, приходится констатировать, что никаких позитивных подвижек в российско-литовских отношениях не наблюдается. Они, наоборот, несут тенденцию к их дальнейшей деградации, – сказал Александр Удальцов, выступая перед участниками конференции. – Такая ситуация негативно сказывается и на нас с вами, ощущается давление с разных сторон».

Кроме того, российскую сторону беспокоят и предпринимаемые попытки принизить роль советских солдат в освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Это и акция властей Биржайского района по установке так называемых «объяснительных» табличек у памятника советским солдатам. Это и попытки демонтировать воинский мемориал на центральной площади Шяуляй под предлогом реконструкции. И ситуация с памятной доской на захоронении советских воинов на Антакальнском кладбище.

«Хотел бы отметить, что основополагающим принципом дипломатии при взаимоотношениях между государствами в целом является принцип взаимности. Российская сторона будет прибегать к нему, в том числе и в случае дальнейшего ухудшения ситуации вокруг советских воинских захоронений в Литве. Мы не сторонники таких шагов, но в ответном плане не можем не реагировать», – пояснил посол России.

Российский дипломат обратил внимание и еще на некоторые явления, которые вызывают обеспокоенность, это и «усиливающаяся линия литовских властей на сокращение образовательного пространства на русском языке», и «целенаправленное сужение русскоязычного информационного поля, а «постоянно вводимый запрет на ретрансляцию российских телеканалов на территории Литвы является прямым нарушением права на свободный доступ к информации».

«Все эти явления постоянно находятся и будут находиться в поле нашего зрения, получать адекватную оценку», – заверил А. Удальцов.

Посол РФ выразил надежду, что соотечественники внесут свой вклад в развитие литовско-российских двусторонних отношений, чтобы они «стали такими, какими должны быть – добрососедскими».

«А в этом, я уверен, заинтересовано подавляющее большинство жителей Литвы», – подчеркнул А. Удальцов.

В рамках работы конференции состоялась церемония награждения почетными грамотами межправительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом 11 представителей русской общественности за особый вклад в поддержку России, развитие связей с общественной Родиной и сохранение русского языка и культуры.

По итогам конференции была принята резолюция, в которой, в частности, говорится, что в интересах диаспоры важно развивать конструктивный и равноправный диалог с гражданским обществом и государственными органами власти; предусмотреть меры по ускорению процесса разработки и рассмотрения Закона о национальных меньшинствах, по обеспечению полной защиты прав национальных меньшинств, в том числе языка, культуры, религии, включая использование имен в их оригинальной форме; предпринимать шаги и разработать меры по противодействию русофобии, ксенофобии, фальсификации истории в СМИ и в Интернете; способствовать сохранению полноценной системы образования и воспитания на родном языке, которые воспитывают подрастающее поколение как носителей русского языка и культуры.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Фото организаторов конференции.

Резолюция Республиканской конференции организаций российских соотечественников, проживающих в Литве «Преемственность поколений и сохранение традиционных ценностей» Мы, российские соотечественники, проживающие в Литве, участники республиканской конференции, невзирая на сложную политическую обстановку в межгосударственных отношениях Литвы и России, русофобские выпады со стороны отдельных политиков и общественных деятелей, активно тиражируемые через литовские СМИ, в условиях оказания влияния и давления на руководителей и активистов НПО, выражаем общее мнение, что: – являемся активной частью Русского мира, объединенного более 25 миллионами российских соотечественников из разных стран. Считаем важным сохранять и развивать гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией, налаживать и укреплять связи и контакты с ее регионами. – будучи гражданами исторически многонациональной Литвы, считали и считаем основополагающим свое законное стремление сохранять свою этнокультурную идентичность во благо будущих поколений в стране своего проживания. Мы считаем, что Литва должна соблюдать и внести в национальное законодательство ратифицированные международно-правовые акты, как универсальные, так и региональные, касающиеся защиты прав меньшинств, справедливости и запрета дискриминации. – в своей общественной деятельности и в интересах диаспоры считаем важным развивать конструктивный и равноправный диалог с гражданским обществом и государственными органами власти. – совершенствовать формы и методы работы с молодежной частью диаспоры, развивать волонтёрское молодежное движение; – считаем важным и необходимым возникающие проблемы в сфере образования решать путем широкого цивилизованного диалога с привлечением диаспоры и в ее интересах; – способствовать сохранению полноценной системы образования и воспитания на родном языке: дошкольные воспитательные учреждения, школы с русским языком обучения, воспитывающие наше подрастающее поколение, как носителей русского языка и культуры; – содействовать проведению регулярных встреч представителей школ и актива русской диаспоры с руководством Министерства образования и науки Литвы для обсуждения актуальных вопросов связанных с вопросами содержания образования, комплектации классов, аккредитации школ и обеспечения учебниками, в первую очередь по русскому языку для 5 классов. – считаем недопустимым ограничение открытого и свободного доступа к национальному информационно-культурному пространству, сокращение или запрет и ограничения на вещание русских телевизионных каналов; – в связи с нашей озабоченностью дальнейшей судьбой единственного в Литве Русского драматического театра Литвы решаем на конференции обратиться с открытым письмом в высшие органы власти республики; – в связи с усиливающимися попытками дискредитации работ общественных организаций по достойному перезахоронению останков советских воинов погибших в годы Второй мировой войны в 1941-1945 годах и стремлений препятствовать ремонту и восстановлению захоронений советских воинов на территории Литвы просить о необходимости дипломатического и правового решения вопросов о статусе найденных останков советских воинов и советской символики на мемориалах воинских захоронений при проведении работ по их ремонту, определения компетенции и устранения чинимых бюрократических проволочек и препятствий поисковому движению на местах боевых сражений в годы войны; – продолжать развивать и расширять, особенно среди молодёжи, культурную деятельность российских творческих организаций Литвы, которая крайне нуждается в финансовой, материальной и моральной помощи организации работающей с соотечественниками в России, с целью поддержки издания книг, организации экскурсий и творческих встреч с деятелями культуры России и т.п.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, А. Удальцов, КСОРС