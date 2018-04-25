Конфликт интересов в Клайпедском порту снят

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Конфликт интересов, связанный с финансовой поддержкой предпринимателями порта Клайпедского порта предвыборной кампании главы администрации морских ворот Литвы Арвидаса Вайткуса и выдвигающих его «аграриев» сразу же был снят, утверждает министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.

«Предприниматели поддержали Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, «аграрии») финансовыми средствами и стали возникать все вопросы. Я пригласил А. Вайткуса для беседы, и он в тот же день обратился с просьбой об отстранении, чтобы снять этот вероятный конфликт интересов. Я его отстранил и в тот же день настолько, насколько конфликт интересов можно было снять, он был снят», — сказал Р. Масюлис во вторник на заседании фракции оппозиционных консерваторов.

Фракция партии Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) пригласила министра из-за ситуации в Клайпедском порту, когда работающие здесь предприниматели поддержали максимально возможными суммами кампанию «аграриев».

Максимальные пожертвования на сумму от 8 тыс. 800 евро до 8 тыс. 850 евро на кампанию «аграриев» в Клайпеде сделали кандидат в мэры А. Вайткус, а также баллотирующиеся на муниципальных выборах со списком ЛСКЗ предприниматели Арунас Тума, Видмантас Дамбраускас, Леонидас Бергерис.

Почти максимально возможную сумму (8 тыс. 800 евро) пожертвовал ЛСКЗ прозванный «королем белорусских удобрений» клайпедский предприниматель Игорь Удовицкий. Такую же сумму пожертвовала на кампанию «аграриев» и его супруга Ольга Удовицкая.

Комментируя ситуацию в Клайпедском порту министр транспорта также отметил, что до муниципальных выборов «не было никаких симптомов ни от спецслужб, ни от портовой общественности, ни от городских политиков, ни от прочих политиков и других указаний на возможную коррупцию или возможно непрозрачные отношения».

«До сих пор не было ни от Службы публичных закупок, ни указаний из других источников, как раз экономические, финансовые результаты Клайпедского морского порта впечатляют, администрация прекрасно справляется, и мы были довольны работой, которую они проводят», – отметил Р. Масюлис.

В ответ на вопрос о том, сможет ли А. Вайткус остаться на занимаемой должности, если будет избран мэром, Р. Масюлис попросил не опережать события.

«Когда будет ситуация после выборов, тогда и будем решать», – сказал министр.

«Мы должны жить этапами, в данной ситуации конфликт интересов под контролем, когда будет новая ситуация, придется управлять иначе», – добавил он.

Лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис убежден в том, что возвращение А. Вайткуса на должность главы порта не возможно.

«Очевидно, что этот человек, никак не сможет вернуться в порт и вновь руководить им, работать с этими предпринимателями, от которых получил деньги», – сказал журналистам Г. Ландсбергис.

BNS