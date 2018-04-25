Конгресс США одобрил два антироссийских законопроекта

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Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта, направленные на противодействие России. Это так называемый Kremlin Act – «Акт о защите безопасности Америки от агрессии Кремля» – и закон «О транспарентности в отношении Владимира Путина».

Первый законопроект обязывает разведку подготовить доклад о «намерениях российского руководства»: потенциальных военных действиях против членов NATO, возможном ответе России на усиление американского военного присутствия в Восточной Европе, а также о том, какие «уязвимые места» может использовать Россия, чтобы посеять разногласия между США и их союзниками, сообщает РИА Новости.

«Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина» предписывает главе Нацразведки представить доклад об «известных источниках дохода» российского лидера, в том числе об «используемых им посредниках и подставных компаниях», передает ТАСС.

Теперь законопроекты поступают на рассмотрение Сената, а затем, в случае одобрения, будут направлены на подпись президенту США Дональду Трампу.

NEWSru.com.il