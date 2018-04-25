Конгресс США предварительно одобрил законопроект по «шатдауну»

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Палата представителей США одобрила законопроект, который частично мог бы возобновить работу Минфина США и некоторых других ведомств без выделения денег на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом в четверг, 10 января, сообщает Reuters.

«В среду Палата представителей США проголосовала за законопроект, который частично мог бы возобновить работу Минфина США и некоторых других ведомств без выделения денег на строительство стены на (американо-мексиканской — ред.) границе, на котором настаивает президент Дональд Трамп», — говорится в сообщении.

В частности, указано, что в нижней палате Конгресса, где большинство имеют демократы, за соответствующее решение проголосовали 240, против — 188 конгрессменов.

Отмечается, что теперь этот законопроект должен еще одобрить Сенат, где большинство имеет Республиканская партия.

Как сообщается, лидер большинства в Сенате — республиканец Мич Макконнелл — еще не выражал желания вынести на голосование соответствующий законопроект без достижения договоренностей между Трампом и демократами в Конгрессе.

Ранее Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что весь американский народ «страдает» от незаконной миграции и находится в большой опасности.

Трамп требует от демократов в Конгрессе выделить из бюджета более 5 млрд долларов, чтобы выполнить его предвыборное обещание о строительстве стены на границе с Мексикой. Демократы, со своей стороны, настаивают, что Трамп преувеличивает и намеренно раздувает кризис.

Этот спор стал причиной частичного правительственного «шатдауна», который продолжается уже третью неделю в США.

korrespondent.net

Автор: United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. — United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17800708