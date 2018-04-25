Конгресс США утвердил законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об энергетической безопасности и диверсификации источников поставок энергоресурсов для стран Центральной и Восточной Европы для избавления их от российского влияния. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Законопроект поддержали 391 голосом. За выступили 224 демократа и 167 республиканцев.

Документ призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Согласно законопроекту, все это должно быть целью американской внешней политики и поддерживаться соответствующими дипломатическими усилиями.

Кроме того, предусмотрена прямая поддержка США строительству трубопроводов, которые должны помочь реализации этой цели.

Чтобы стать законом, документ должен пройти голосование в Сенате, а после этого отправиться на подпись к президенту США.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри заявил, что строительство Северного потока-2 сделает Европу более уязвимой, так как не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов.

korrespondent.net