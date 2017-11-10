Конгресс США выделил 350 млн на военную помощь Украине, в том числе на летальное оборонительное вооружение

Комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили “компромиссный” проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение Украине 350 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на летальное оборонительное вооружение.

“Закон предусматривает выделение 350 млн долларов на предоставление Украине помощи в области безопасности, включая оборонную летальную помощь”, – говорится в официальном объяснении, обнародованном на сайте сенатского комитета по вооруженным силам после его согласования с коллегами из Палаты представителей Конгресса.

Уточняется, что закон содержит ограничения по выделению по крайней мере половины этих средств, пока глава Минобороны США не подтвердит, что Украина приняла значительные меры для реализации институциональной реформы в сфере обороны.

Данные средства выделяются Украине в рамках оборонного бюджета США на 2018 финансовый год, в котором заложено $4,6 млрд на противодействие российской агрессии в Европе в соответствии с Европейской инициативой сдерживания и поддержки союзников НАТО, а также усиления оборонного потенциала США в Европе.

Для окончательного утверждения законопроект должен пройти голосование в Палате представителей и Сенате, после чего документ отправят на подпись президенту США Дональду Трампу, и после подписания он вступит в законную силу.

В целом же на оборонные нужды бюджет США потратит в следующем году 700 млрд долларов.

В Госдуме и Совете Федерации, комментируя решение Конгресса выделить Украине сотни миллионов долларов на вооружение, уже заявили, что это не только поставит крест на Минских соглашениях, но и дестабилизирует обстановку в Европе у границ с Россией.

В Киеве ждали 500 млн долларов. И надеются на скорые поставки летального вооружения из США

В Киеве давно ждали положительного решения Вашингтона о предоставлении летального оборонного вооружения, но цифры финансовой помощи называли несколько иные.

По итогам своей поездки в США президент Украины Петр Порошенко заявлял, что страна получит от Конгресса 500 млн долларов на поддержку в сфере безопасности и предоставление летальное оружие в целях обороны.

Говоря о проекте “Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018”, он писал, что “проект санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях США раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства”.

“Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны”, – отмечал Порошенко.

Ранее, выступая в военной академии Уэст Пойнт в США, Порошенко заявил, что Украина ценит тот факт, что Соединенные Штаты стоят с Киевом “плечом к плечу в нашей борьбе”.

Соединенные Штаты с начала кризиса на Украине поставляют Киеву нелетальное вооружение. В начале 2015 года в США и ЕС начали обсуждать возможность отправки Киеву уже летальных вооружений. Однако после принятия “нормандской четверкой” минских договоренностей и визита в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель президент Барак Обама отказался от этой идеи. Однако страны Европы предоставили летальное оружие Киеву. И власти Украины еще в 2015 году вынуждены были признать это.

Какие именно виды летального оружия будут поставляться Украине, и когда это произойдет, не сообщается. Но в данный момент уже “идет очень предметная дискуссия по конкретным видам вооружений”, заявляла еще месяц назад вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе после поездки в США.

В США считают, что необходимо вооружить не только Украину, но и Грузию, и Молдову

Бывший директор по правам человека и демократии института МакКейна, экс-директор Freedom House Дэвид Кремер в ходе круглого стола “Американо-российские отношения и их влияние на Украину”, прошедшего в Киеве 27 октября, заявил, что не только Украина должна получить летальное вооружение от США.

“Мы должны обеспечить большей поддержкой вашу страну, Грузию, Молдову и другие страны в регионе, которые согласовываются с нашим принципом демократии и уважения прав человека. Мы должны помочь вашей стране сделать удар по раковой опухоли коррупции, и мы должны предоставить летальную военную помощь вашей стране, чтобы помочь вам защититься против Российской агрессии”, – сказал Кремер

Он высказал сожаление, что “предыдущий президент Барак Обама, несмотря на то, что Конгресс США, его вице-президент, государственный секретарь, секретарь департамента обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов США поддерживали предоставление такой помощи Украине, отклонил их рекомендации”.

Как передает “Интерфакс”, Кремер отметил, что глава Пентагона Джеймс Меттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер поддерживают эту инициативу.

“Я надеюсь, и президент Трамп поддержит ее”, – сказал Кремер.

В МИД РФ предупреждают, что подписание президентом США законопроекта о предоставлении Украине летального оружия может лишь подлить масла в огонь, и надеются, что в Вашингтоне это понимают.

“Думаю, даже в американской администрации многие отдают себе в этом отчет. Вот почему такие поставки до сих пор не осуществлялись, хотя конфликт возник уже достаточно давно”, – заявлял ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

По его словам, “если сейчас политика США изменится на этом направлении, то это может грозить серьезным обострением ситуации, без всяких на то оснований”. “Ничего такого не происходит на Украине сейчас, что бы диктовало хоть малейшую необходимость таких опасных шагов”, – подчеркнул он.

Европа также выделит Украине миллиарды евро по “плану Маршалла”, в том числе и на оборону

В 2016 году США выделили Украине 220 млн долларов на проведение реформ в области политики, экономики и энергетики. Однако весной этого года Госдепартамент США представил план бюджета на 2018 год, в котором предусматривалось сокращение финансовой помощи Украине более чем в три раза.

Впрочем средства на поддержку украинской экономики и обороны с лихвой должна компенсировать помощь Евросоюза в рамках так называемого “плана Маршалла”.

Этот план, названный так по аналогии с программой госсекретаря США Джорджа Маршалла по восстановлению экономики послевоенной Европы, предусматривает финансовую помощь Украине со стороны ЕС в размере 5 миллиардов долларов в течение предстоящих 10 лет. Эти средства пойдут на поддержку военной, гуманитарной и экономической сфер страны.

Первая конференция доноров по предложенному Литвой “плану Маршалла” для Украины запланирована на февраль-март 2018 года.

NEWSru.com

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