Конгрессмен от Техаса призвал объявить импичмент Трампу

Член палаты представителей США от Техаса демократ Эл Грин призвал объявить импичмент американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал CNN. Грин заявил, что Трамп должен быть подвергнут импичменту “за препятствование законному расследованию” связей его президентской кампании с Россией, пишет Time.

“Это моя позиция. Это то, во что я верю. Это то, чего я придерживаюсь. Президент должен быть подвергнут импичменту”, – заявил Грин.

“Для тех, кто не знает, импичмент не означает, что президент будет признан виновным. Это лишь означает, что палата представителей выдвинет обвинения против президента. Это почти как обвинительное заключение, но не совсем то же самое”, – пояснил ранее конгрессмен, предупредивший на своей странице в Twitter, что выступит с призывом к импичменту.

“Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, за которое предусмотрен импичмент, и должен быть привлечен к ответственности”, – говорится в заявлении Эла Грина.

На пресс-конференции в Хьюстоне (штат Техас) Грин объяснил необходимость импичмента публикациями о причинах отставки Джеймса Коми с поста главы ФБР, которая, по версии The New York Times, произошла после того, как тот отказался прекратить расследование контактов бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком.

Грин назвал совершенное Трампом деяние созданием помех законному расследованию российского влияния на выборы президента 2016 года. “Ответственность президента, как известно из Конституции, это – импичмент”, – подчеркнул Грин.

В конгрессе изучат сообщения о вмешательстве в расследования ФБР по России

Конгресс США будет беспристрастно изучать информацию о возможном вмешательстве в проводимое ФБР расследование приписываемых России попыток повлиять на прошедшие президентские выборы, законодатели хотят собрать все факты, заявил на пресс-конференции спикер палаты представителей республиканец Пол Райан.

“(По этой теме) было много сообщений в СМИ, они требуют пристального рассмотрения… Нам нужны факты. Очевидно, что есть люди, которые хотят причинить вред президенту, но на нас лежит обязательство осуществлять надзор вне зависимости от того, какая партия контролирует Белый дом”, – цитирует Райана ТАСС. По словам спикера, палата должна получить “всю информацию” перед тем, как делать выводы.

Председатель комитета палаты представителей конгресса по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чаффетс попросил во вторник ФБР предоставить до 24 мая всю документацию, связанную с любого рода контактами между президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой ФБР Джеймсом Коми.

Чаффетс, в частности, указал на статью The New York Times о записке Коми, в которой говорится, что Трамп просил руководителя правоохранительной структуры прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

“Комитет палаты по надзору и государственной реформе, как и положено, запросил эту записку, и я уверен, что мы узнаем у господина Коми, почему он ничего не предпринял тогда, когда это происходило. Так что вопросов без ответов пока еще много”, – резюмировал Райан.

Другим основанием может стать “неспособность исполнять обязанности”, проявившаяся в разговоре с Лавровым

Другой причиной возможного импичмента в США называют обсуждение Трампом засекреченной информации с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе.

Как сообщает сайт InoPressa, ссылаясь на The Independent, о возможности импичмента написал бывший юридический советник Джорджа Буша – младшего по вопросам этики Ричард Пейнтер.

“Любой другой президент был бы отстранен в течение 48 часов” за распространение информации, полученной от союзника США без его разрешения, объяснил Пейнтен в своем Twitter и добавил: “Кабинет и вице-президент должны прочитать поправку 25”.

Согласно разделу 4 поправки 25, президент может быть смещен с должности, если будет признан неспособным “осуществлять полномочия и исполнять обязанности”.

Хотя поправка была разработана на случай болезни или смерти, как в случаях с бывшими президентами Джоном Кеннеди и Рональдом Рейганом, это определение можно распространить и на другие ситуации, в которых президент не способен выполнять свои обязанности.

Газета The Washington Post сообщила 16 мая, что президент США Трамп передал Лаврову совершенно секретную информацию, касающуюся террористической группировки “Исламское государство”*, доступ к которой не открывался даже союзникам. Газета ссылалась на чиновников, по мнению которых поступок Трампа поставил под угрозу сотрудничество США “с союзником, имеющим возможность получать информацию о происходящем внутри ИГ*.

По данным СМИ, секретная информация касалась планов боевиков “Исламского государства”* взорвать самолет и была получена от израильского шпиона в рядах ИГ*.

Президент России Владимир Путин высоко оценил недавний визит в Вашингтон главы российского дипведомства и назвал выдвинутые против американского президента обвинения “политической шизофренией”.

Трамп пожаловался кадетам, что ни один политик не претерпел столько несправедливостей, как он

Президент Трамп, выступая в среду перед выпускниками Академии береговой службы США в штате Коннектикут, заявил, что ни один политик в истории страны не сталкивался с таким несправедливым отношением, как он, передает ABC News.

“Никогда не сдавайтесь, все будет хорошо. Посмотрите, как ко мне относятся в последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, и я говорю это с уверенностью, не обращались хуже и несправедливее”, – сказал президент.

Он предупредил выпускников, что в жизни им придется столкнуться с несправедливыми вещами, которых они не заслужили, и что в таких случаях надо бороться. “Нельзя позволять им вас остановить, вы не можете позволить вашим критикам помешать вашей мечте”, – наставлял выпускников Трамп.

“Противники сделают вас сильнее. Не сдавайтесь, не отступайте и не прекращайте делать то, что вы считаете правильным”, – сказал американский президент.

Американский историк и политолог Аллан Лихтман, специалист по социальному прогнозированию, на протяжении 30 лет начиная с 1984 года на выборах девять раз подряд предсказывавший их исход по своей системе из 13 ключевых факторов и предсказавший в том числе победу Трампа, спрогнозировал в сентябре 2016 года его импичмент при поддержке республиканцев. Он уточнил, правда, что этот вывод основывается не на системе, а просто на “внутреннем чувстве”.

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