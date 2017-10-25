Конкурс на пост атташе Литвы по культуре в Нью-Йорке выиграла журналист Г. Михнявичюте

Конкурс на пост атташе Литвы по вопросам культуры в Нью-Йорке выиграла журналист , главный редактор журнала Moteris (“Женщина”) Гражина Михнявичюте, сообщило министерство культуры.

После выполнения обязательных процедур Г. Михнявичюте должна занять должность в США с начала следующего года. Она назначается со сроком полномочий в течение трех лет.

Много лет Г. Михнявичюте работала в сфере журналистики: в газете Respublika, а журнал Moteris она возглавляет более десяти лет.

Министерство отмечает, что, работая журналистом, Г. Михнявичюте получила большой опыт реализации международных проектов, а также в сфере культуры.

BNS

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