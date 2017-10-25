  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.25 Текущий номер: N42 (1182) 19 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Конкурс на пост атташе Литвы по культуре в Нью-Йорке выиграла журналист Г. Михнявичюте

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 25, 13:00   |   Комментариев: 0

Конкурс на пост атташе Литвы по вопросам культуры в Нью-Йорке выиграла журналист , главный редактор журнала Moteris (“Женщина”) Гражина Михнявичюте, сообщило министерство культуры.

После выполнения обязательных процедур Г. Михнявичюте должна занять должность в США с начала следующего года. Она назначается со сроком полномочий в течение трех лет.

Много лет Г. Михнявичюте работала в сфере журналистики: в газете Respublika, а журнал Moteris она возглавляет более десяти лет.

Министерство отмечает, что, работая журналистом, Г. Михнявичюте получила большой опыт реализации международных проектов, а также в сфере культуры.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿