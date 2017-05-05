Конкурс на замещение места главы СРФП Литвы прекращен из-за решения изменить порядок его назначения

МВД Литвы прекратило конкурс на замещение должности руководителя Службы расследований финансовых преступлений (СРФП). Министр ВД Эймутис Мисюнас говорит, что это сделано после того, как правительство утвердило предложение изменить порядок назначения руководителя службы, и в плане подготовки к реорганизации ведомства.

Конкурс прекращен в начале этой недели. Было два участника конкурса. Конкурс был объявлен после истечения срока полномочий прежнего руководителя СРФП Кястутиса Юцявичюса, когда еще не было известно, примет ли кабмин решение об изменениях в СРФП.

Поправки к законам, согласно которым главу СРФП будет назначать правительство по представлению министра ВД и не понадобится проводить конкурс на замещение должности, правительство приняло решение внести в сейм на прошлой неделе.

И министр Э. Мисюнас, и премьер Саулюс Сквярнялис говорили о необходимости реорганизации СРФП. В числе рассматриваемых вариантов реорганизации – объединение с Криминальной службой таможни.

BNS

Метки: Литва, СРФП, Эймутис Мисюнас