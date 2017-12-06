Конкурс. Послесловие

Дебаты по поводу будущего памятника на Лукишкской площади, проходящие уже более двух десятилетий, похоже, разгораются с новой силой после того, как был объявлен победитель конкурса на оформление Лукишкской площади.

Предложение скульптора и дизайнера Андрюса Лабашаускаса – сформировать на площади холм, южный склон которого, ориентированный на проспект Гядиминаса, будет заканчиваться вертикальным мемориальным рельефом. Другие части холма сольются с площадью и продолжат ее лужайки и тропы, дополняя ландшафт. Для формирования мемориальной стены Лабашаускас намерен использовать элементы, напоминающие дерево – за точку отсчета автор берет стены партизанских бункеров и лес. Цель будущего мемориала – почтить и увековечить память людей, боровшихся и погибших за свободу Литвы. Мемориал должен появиться до 1 декабря 2018 года, Министерство культуры выделит на осуществление проекта до 500 000 евро, за работы отвечает Вильнюсская мэрия.

Комментируя результаты конкурса, заместитель директора Департамента культурного наследия Альгимантас Дегутис сказал BNS, что мемориал борцам за свободу, победивший в конкурсе на оформление Лукишкской площади, не отвечает требованиям, установленным Департаментом культурного наследия (ДКН), поэтому будут просить изменить проект. Предложенный холм, напоминающий лес и партизанский бункер, нарушает решение Совета по оценке недвижимого культурного наследия от 2010 г., в соответствии с которым поверхность Лукишкской площади должна быть ровной. «Мы только из СМИ узнали, что было выбрано. Насколько я помню, поверхность площади должна быть ровной, поэтому есть несоответствие. Не мог родиться проект, противоречащий ценным характеристикам. Ценность – площадь. Значит, не может (появиться мемориал), если он нарушает требования», – сказал BNS Дегутис. Он заметил, что, скорее всего, экспертам предложат пересмотреть проект. «Вероятно, включим в повестку, пока трудно сказать. Так или иначе должен рассмотреть оценочный совет. Но если они оставят свое решение, значит, оставят», – сказал он.

В пресс-релизе ДКН сказано, то по действующему закону есть два выхода из сложившейся ситуации: или организаторы должны согласовывать особенности проекта победившего автора с проектом приведения площади в порядок, или обратиться в оценочный совет, чтобы тот пересмотрел ценностные характеристики площади. «Мы понимаем, что этот мемориал очень важен для общества и хотим, чтобы подходящий проект как можно скорее воплотили в жизнь. ДКН всесторонне будет консультировать организаторов конкурса, чтобы разрешить создавшуюся юридическую коллизию», – сказала глава ДКН Диана Варнайте.

Победитель конкурса памятника на столичной Лукишкской площади Андрюс Лабашаускас заявляет, что традиция скульптуры в искусстве отжила, а в конкурсе он участвовал, желая предложить альтернативный проект. Современные решения мемориальных композиций осуществляются на принципе синтеза искусств, природного ландшафта, заявляют сторонники победителя конкурсного проекта.

В то же время скульптура «Воина Свободы» Арунаса Сакалаускаса, которой не удалось выиграть конкурс на право установки на столичной Лукишкской площади Вильнюса, может появиться в Каунасе. Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис подтвердил СМИ, что говорил об этом с представителями фонда поддержки Витиса. Он обещал посоветоваться с жителями Каунаса. Идею установки памятника в Каунасе поддержал и президент Литвы Валдас Адамкус.

Метки: N49 (1189) 7 декабря, Лукишкская площадь