Конкурс строительства хранилища отходов ИАЭС тормозится подбором инженера по надзору

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В связи с пробуксовкой конкурса технического надзора за строительством хранилища отработанного топлива закрытая и снимаемая с эксплуатации Игналинская атомная станция (ИЭАС) намерена не ждать и в ближайшее время объявить конкурс подрядчика строительства хранилища стоимостью 100 млн евро.

Станция еще в прошлом году планировала объявить конкурс подрядчика хранилища, в котором радиоактивные отходы будут находиться 300 лет, когда должен был быть избран инженер по надзору, однако пока его не удается найти и глава ИАЭС Аудрюс Каменас говорит, что конкурсы будут раздельными и поиск подрядчика будет объявлен до выбора инженера.

«Они (конкурсы инженера по технадзору и хранилища – BNS) не могут быть не связанными, поскольку они касаются одного и того же объекта, но да, мы их пытаемся «отвязать» один от другого», – сказал BNS А. Камиенас.

По его словам, все же ожидается, что инженер будет участвовать в выборе основного подрядчика.

Глава ИАЭС отметил, что конкурс подрядчика будет объявлен после согласования документов с Центральным агентством управления проектами. Хранилище планируется построить за три года, а будущего подрядчика должно утвердить правительство.

Хранилище будет оборудовано рядом с территорией ИАЭС, отходы в него будут свозиться до 2038 года, когда станция будет окончательно закрыта.

Конкурс на строительство хранилища является важным с точки зрения национальной безопасности. Также есть стремление избежать ситуации, когда на крупных конкурсах проектов закрытия ИАЭС побеждала германская Nukem, впоследствии перешедшая в управление российской «Атомстройпроект», принадлежащей российской корпорации «Росатом».

BNS