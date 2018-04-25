Консерватор А. Кубилюс будет баллотироваться в генсекретари Совета Европы

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Литовский консерватор Литовский консерватор будет баллотироваться на пост генерального секретаря Совета Европы, сообщила в четверг партия Союз Отечества — Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы).

По сообщению партии, в ходе состоявшегося в среду в Хельсинки саммита Европейской народной партии, объединяющей консерваторов европейских стран, «все партии правого центра Европы были призваны поддержать кандидатуру бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса».

«Ценя продемонстрированные поддержку и доверие международных соратников, я выразил свое согласие баллотироваться на эту должность», — цитируются в пресс-релизе слова А. Кубилюса.

Парламентарий выразил надежду на то, что выдвижение его кандидатуры позволит поднять вопросы «об укреплении принципа верховенства права и стандартов прав человека во всей Европе, на фоне многочисленных попыток поставить силу и вес в международных отношениях выше права и правил».

«Надеюсь, что литовское правительство поддержит мою кандидатуру, невзирая на расхождение политических взглядов во внутренней политике», – отмечает представитель оппозиционной партии.

Сейчас пост генсекретаря Совета Европы занимает бывший премьер Норвегии, лейборист Турбьёрн Ягланд. Срок его пятилетних полномочий завершится в 2019 году.

В соответствие с соглашением европейских политических сил, очередь выдвижения кандидата сейчас принадлежит правым.

BNS