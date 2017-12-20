Консерватор Кащюнас борется с российской телепродукцией

Сейм в первом чтении одобрил поправку к Закону об информировании общества, которая обязывает телеканалы и радиостанции дублировать на литовский язык передачи, созданные на языке, не являющемся официальным языком Евросоюза.

Новые правила не коснутся образовательных, профессиональных и музыкальных программ, ретрансляций зарубежных программ, а также программ, разработанных специально для национальных меньшинств в Литве.

Инициаторами поправок стали консерваторы, представители партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Кащюнас и Витаутас Кярнагис.

Кащюнас отметил, что поправки направлены на сокращение российского контента в теле- и радиопрограммах. По словам парламентария, в минувшем году наблюдался рост количества российских программ на литовских ТВ-каналах.

В начале декабря Кащюнас стал одним из инициаторов законопроекта «О запрете на пропаганду коммунизма и других тоталитарных идеологий в публичном пространстве», который позволит убрать или изменить объекты, «пропагандирующие» коммунизм своим названием или содержанием.

По мнению премьер-министра Саулюса Сквярнялиса, борьба с советскими памятниками непродуктивна, кроме того, «изгнание призрака коммунизма» не входит в приоритетные задачи правительства.

Ранее Кащюнас заявлял, что Россия рассматривает телевидение как инструмент «мягкой силы», что особенно важно в «контексте информационной войны».

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Витаутас Кярнагис, Лауринас Кащюнас, поправки к Закону, Союз Отечества, телеканалы