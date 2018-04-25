Консерватор Литвы призывает исключить орбановский Fidesz из организации правых ЕС

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Председатель партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис предлагает исключить партию венгерского премьера Виктора Орбана Fidesz из Европейской народной партии, объединяющей правые силы, за антидемократическое поведение.

Получив одобрение президиума партии, Г. Ландсбергис несколько дней назад обратился с письмом к президенту Европейской народной партии Жозефу Долу с призывом «начать процедуру оценки членства Fidesz».

«Я лично выступаю за исключение Fidesz. Мы должны выдвигать высокие требования порядочности ко всем партиям», – сказал во вторник BNS Г. Ландсбергис.

По его словам, действия венгерских властей уже давно вызывают беспокойство в связи с нарушениями принципов свободы слова, академической свободы и верховенства права, а последней каплей стала начатая в минувшем месяцев венгерская информационная кампания, в которой председателя Еврокомиссии обвиняют в стремление заполонить страну мигрантами.

«В этой кампании есть элементы fakes news, необоснованные инсинуации, направленные против семьи Европейской народной партии, ее руководителей, с целью ее расколоть. Эти принципы не соответствуют элементарным требованиям порядочности», – сказал Г. Ландсбергис.

«Они могут продолжать кампанию, если хотят, но тогда должны делать это в другой политической семье», – добавил он.

Кроме литовских консерваторов, за отстранение или остановку членства венгров выступают еще 11 партий в других странах Европы – Бельгии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Финляндии и Швеции.

По данным международных СМИ, христианские демократы канцлера Германии Англелы Меркель пока не присоединились к этому призыву. Вопрос исключения венгерской партии правые Европы рассмотрят 20 марта.

Член фракции консерваторов в литовском сейме Лауринас Касчюнас считает, что исключение не поможет решить проблемы с недемократическими проявлениями в Венгрии и с геополитическими играми с Кремлем.

«У меня возникает вопрос – что даст исключение Fidesz из Европейской народной партии? Побудит ли это венгров изменить курс или еще больше радикализирует?», – рассуждал он.

По словам Л. Касчюнаса, членство в Европейской народной партии «немного амортизирует радикализм В. Обрана, а исключение может подтолкнуть к край неправым итальянцам или французам, которых возглавляют Маттео Сальвини и Мари Ле Пен.

Fidesz уже не первый год критикуют за ограничение свобод судов, СМИ и оппозиции.

В. Орбан и его сторонники в ответ заявляют, что меры против мигрантов и критика Брюсселя отвечают ожиданиям избирателей.

Дополнительное напряжение в дискуссии вносят приближающиеся выборы в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая.

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