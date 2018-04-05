Консерватор Р. Юкнявичене видит угрозы во внутренней политике

Заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Раса Юкнявичене предложила спикеру парламента Викторасу Пранцкетису созвать глав политических партий и вместе с правительством составить ясный план действий, в котором будет предусмотрено, как будет проходить борьба с угрозами, о которых идет речь в анализе угроз, представленном Департаментом государственной безопасности и Вторым департаментом оперативных служб при Министерством охраны края.

Раса Юкнявичене, выслушав необнародованные отчеты упомянутых служб на заседаниях Комитета по национальной безопасности и обороне, ознакомившись с опубликованным отчетом об оценке угроз, утверждает, что в анализе четыре раза подчеркнуты президентские выборы, которые состоятся в Литве в следующем году.

«Разведка предупреждает об угрозах, а действовать должны те, кто принимает решения — политики. Россия, к сожалению, остается величайшей угрозой для национальной безопасности. Но еще больше угроз в нашей внутренней политике», — утверждает Юкнявичене. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Сейма.

«Один из главных инструментов Кремля — денежные потоки, они помогают оказывать влияние на политическую систему и выборы. И это происходит не только в Литве», — уверена политик.

В отчете отмечается: «Предполагается, что Россия будет осуществлять информационные и кибернетические атаки, операции влияния и против Литвы. С помощью них Россия будет стремиться настроить враждебно общество, снизить его доверие к демократическим процессам, учреждениям власти и должностным лицам. Это будет особенно актуально из-за предстоящих в 2019 году президентских выборов и других выборов».

«У меня есть предложение. Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис должны немедленно полностью отказаться от своего бизнеса в России. Это не сочетается с государственным статусом политиков и тем анализом, который и публично, и непублично представляет литовская разведка», — отмечает Юкнявичене.

По ее словам, в военной сфере картина примерно такая же, что в 2017 году.

Юкнявичене отмечает, что «есть немалые позитивные изменения из-за реакции НАТО и дислокации батальонов Альянса в регионе».

«Но это только начало. Остается открытым вопрос прикрытия с воздуха и моря, силы России в Калининграде все еще вызывают для нас угрозу быть отрезанными и изолированными от остальных стран НАТО. У России все еще в четыре раз больше военных сил здесь, у границы стран Балтии. Вооруженные силы России, по сравнению с 2008 годом, значительно сократили время реагирования и сейчас с момента принятия решения могут очень быстро подготовить определенные единицы к быстрой атаке. Это вызов для НАТО», — заключает парламентарий.

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1206) 5 апреля, Раса Юкнявичене