Консерваторы грозят итерпелляцией министру образования за штатную оплату

🔊 Воспроизвести

Оппозиционные консерваторы угрожают инициировать интерпелляцию министру образования и науки Литвы Юргите Пятраускене, поскольку в некоторых школах страны продолжается забастовка в связи со штатной оплатой труда учителей.

Лидер Союза Отечества — Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) Витаутас Ландсбергис во вторник на заседании фракции в сейме заявил, что консерваторы намерены инициировать переговоры с правящими по поводу вступивших в силу в сентябре изменений в системе оплаты труда учителей.

Он сказал, что ранее предлагал правящим сменить министра образования.

Консерваторы обвиняют Ю. Пятраускене в том, что она не подготовила должным образом систему штатной оплаты учителей.

Сама министр не прибыла на заседание фракции.

Во вторник по причине вступившей в силу в сентябре новой системы расчета зарплат учителей бастуют 12 школ Литвы, а в среду к ним присоединяться еще десять учебных учреждений, утверждает профсоюз.

Протестующие педагоги говорят, что система штатной оплаты является непрозрачной и несправедливой, поскольку министерство должным образом не позаботилось о реализации реформы, а учителя по всей Литве за ту же работу получают разную оплату.

Министерство же утверждает, что не намерено пересматривать новый порядок по существу, однако обещает совершенствовать его до конца этого года и решить проблемы в каждой бастующей школе.

Ведомство приводит данные о том, что после реформы оплаты учителей, их зарплаты выросли почти по всей Литве, а в среднем зарплаты выросли на 14%.

Однако организующий забастовку профсоюз отмечает, что реально зарплаты учителей увеличились только в единичных случаях, а основной части педагогов в сентябре зарплаты были подняты искусственно, когда были выплачены деньги за проведение экзаменов или обучение на дому.

BNS