Консерваторы обжаловали решение ГИК по сериалу Naisiu vasaros

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Оппозиционная партия консерваторов просит суд отменить решение Главной избирательной комиссии (ГИК), которым политической рекламой «аграриев» и их лидера Рамунаса Карбаускиса признаны лишь отдельные эпизоды телесериала Naisiu vasara.

Жалобу на ГИК передавшая исполнительный секретарь Союза Отечества — христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Айсте Гядвилене BNS подтвердила, что решение комиссии обжаловано в Вильнюсский окружной административный суд, потому что, по мнению консерваторов, скрытая в сериале реклама создала неравные возможности для конкуренции других партий, а ГИК это недостаточно правильно оценил.

«Имел место незаконный источник финансирования, который вроде бы и был установлен ГИК, но комитет в этот аспект не стал вникать. А незаконный источник финансирования — это серьёзное нарушение, которое грозит лишением дотирования», — указала А.Гядвилене.

ГИК месяц назад констатировал, что политической рекламой следует считать лишь отдельные эпизоды сериала Naisiu vasara, в которых «лидер аграриев Р.Карбаускис приглашает зрителей посетить местечко Найсяй в Шяуляйском районе, а также показано партийное издание — календарь с логотипом Союза аграриев и «зелёных» Литвы.

Однако А.Гядвилене подчеркнула, что, по мнению СО-ХДЛ, эти эпизоды никак не могли быть показаны отдельно вне сериала, поэтому весь телесериал или, по крайней мере, некоторые из его серий, должны были быть признаны политической рекламой.

«Третий момент — отождествление Пиюса с Карбаускисом: из нашей жалобы можно видеть, что в сериале Пиюс и Карбаускис как бы отождествляются, однако члены ГИК совершенно субъективно решили, что Пиюс на Карбаускиса не похож. Но мне, как гражданке, он кажется полностью похожим на Карбаускиса и, на мой взгляд, является идеализированной версией Карбаускиса. Мне кажется, что оценка субъективна, никакого расследования не проводили», — заявила представитель СО-ХДЛ.

ГИК установил, что принадлежащий Р.Карбаускису концерн Agrokoncernas в 2013-2016 гг. продюсерской компании Videometra на съёмки телесериала Naisiu vasara в общей сложности перечислил почти 332 тыс. евро. Однако в решении Главизбиркома это факт не расценивался в аспекте: можно ли это считать немонетарным пожертвованием бизнеса партии и Р.Карбаускасу.

BNS