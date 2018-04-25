Консерваторы предлагают поправки по возможности ополченцев баллотироваться в горсоветы

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Союз Отечества-Литовские христианские демократы предлагают поправки, которые закрепят возможность военнослужащих Сил ополчения в составе Вооруженных сил (ВС) баллотироваться в муниципальные советы.

Поправки, зарегистрированные лидером партии Габриэлюса Ландсбергиса и другими членами парламентской фракции этой партии, предлагают внести оговорку в положение закона о том, что в советы самоуправлений не могут выбираться лица лица, проходящие воинскую или альтернативную службу, гласящую что исключением являются силы ополчения.

По словам инициаторов, подготовить такую поправку побудило желание предоставить возможность патриотически настроенным людям участвовать в политике.

«Большинство военных-добровольцев этой своей деятельностью проявляют патриотизм, который не связан с повседневной работой или доходами. Это добровольная общественная деятельность, в случае войны она может использоваться для обороны. Видя нелогичные требования или своеобразную интерпретацию законов, мы выдвигаем поправки, которые устранят любую двусмысленность», – цитируются слова Г. Ландсбергиса в пресс-релизе фракции.

На этой неделе Главная избирательная комиссия (ГИК) постановила разрешить военнослужащим Сил ополчения в составе Вооруженных сил (ВС) баллотироваться в муниципальных выборах и работать в муниципальных советах.

Директор Департамента права Министерства обороны Юдита Нагене на заседании ГИК сказала, что службу в рядах ополчения законы приравнивают к действительной военной службе.

По Конституции лица, проходящие действительную военную службу, не могут быть членами сейма и членами муниципальных советов.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас обещал, что до выборов возможные правовые коллизии в отношении возможности ополченцев баллотироваться будут разрешены.

Глава комитета сейма также придерживается позиции о том, что, что для разрешения проблемы не обязательно менять законы, поскольку ополченцы до сих пор участвовали в выборах, хотя сами законы не менялись – менялась лишь их интерпретация.

Ополченцами могут служить граждане Литвы в возрасте от 18 до 60 лет. Если человек становится ополченцем, его отправляют на трехнедельные курс приобретения навыков, затем они несут службу по выходным дням, в год они участвуют в учениях от 20 до 50 дней.

Муниципальные выборы в Литве состоятся 3 марта.

BNS