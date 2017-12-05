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Консерваторы предлагают законом обязать убрать публичные объекты, пропагандирующие коммунизм

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 04, 17:00   |   Комментариев: 4

Литовские консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас предлагают законодательно обязать убрать публичные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй.

Парламентарии в этой связи предлагают принять отдельный Закон о запрете на пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя в публичных объектах.

“Мы хотим четко регламентировать своим законом, что различные публичные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть или убраны, или заменены. Таких объектов в Литве осталось 150–160”, – сказал на пресс-конференции в сейме Л. Кащюнас, представляя проект.

Согласно проекту, закон будет распространяться на объекты, пространства общественного пользования, на мероприятия и события, а именно – на здания, памятники, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, а также на именные премии, конкурсы и т. п.

Перечень публичных объектов, пропагандирующих коммунизм, должен будет составить Центр исследований геноцид и резистенции жителей Литвы, а утвердить – правительство.

“До этой поры все было оставлено самоуправлениям, было децентрализовано, на мой взгляд, пришло время все это централизовать, четко назначить экспертный орган, Центр исследований геноцид и резистенции жителей Литвы, именно этот центр должен будет предоставить перечень этих объектов и дать на утверждение правительству”, – сказал Л. Кащюнас.

Инициаторы предлагают, чтобы закон вступил в силу с июля 2018 года.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (212.55.43.30) Nelitovec пишет:
    2017 12 05 at 06:04

    A kak s Polikarpovnoi bit

  2. (78.158.2.140) Да-а пишет:
    2017 12 04 at 23:33

    Обратите внимание на формулировку: “…объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй”. Не фашизм, нацизм, а коммунизм. Как говорится, у кого что болит…

  3. (78.158.2.140) Бася пишет:
    2017 12 04 at 23:30

    Исправление опечатки:
    А чем еще заниматься нашим “избранникам”, как не борьбой с коммунизмом?

  4. (78.158.2.140) Бася пишет:
    2017 12 04 at 23:28

    А чем еще заниматься наши “избранникам”, как не борьбой с коммунизмом? Свои материальные проблемы они уже решили…






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