Консерваторы предлагают законом обязать убрать публичные объекты, пропагандирующие коммунизм

Литовские консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас предлагают законодательно обязать убрать публичные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй.

Парламентарии в этой связи предлагают принять отдельный Закон о запрете на пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя в публичных объектах.

“Мы хотим четко регламентировать своим законом, что различные публичные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть или убраны, или заменены. Таких объектов в Литве осталось 150–160”, – сказал на пресс-конференции в сейме Л. Кащюнас, представляя проект.

Согласно проекту, закон будет распространяться на объекты, пространства общественного пользования, на мероприятия и события, а именно – на здания, памятники, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, а также на именные премии, конкурсы и т. п.

Перечень публичных объектов, пропагандирующих коммунизм, должен будет составить Центр исследований геноцид и резистенции жителей Литвы, а утвердить – правительство.

“До этой поры все было оставлено самоуправлениям, было децентрализовано, на мой взгляд, пришло время все это централизовать, четко назначить экспертный орган, Центр исследований геноцид и резистенции жителей Литвы, именно этот центр должен будет предоставить перечень этих объектов и дать на утверждение правительству”, – сказал Л. Кащюнас.

Инициаторы предлагают, чтобы закон вступил в силу с июля 2018 года.

BNS

Метки: Аудронюс Ажубалис, Лауринас Кащюнас, Литва