Литовские консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас предлагают законодательно обязать убрать публичные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй.
Парламентарии в этой связи предлагают принять отдельный Закон о запрете на пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя в публичных объектах.
“Мы хотим четко регламентировать своим законом, что различные публичные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть или убраны, или заменены. Таких объектов в Литве осталось 150–160”, – сказал на пресс-конференции в сейме Л. Кащюнас, представляя проект.
Согласно проекту, закон будет распространяться на объекты, пространства общественного пользования, на мероприятия и события, а именно – на здания, памятники, мемориальные доски, улицы, площади, скверы, а также на именные премии, конкурсы и т. п.
Перечень публичных объектов, пропагандирующих коммунизм, должен будет составить Центр исследований геноцид и резистенции жителей Литвы, а утвердить – правительство.
“До этой поры все было оставлено самоуправлениям, было децентрализовано, на мой взгляд, пришло время все это централизовать, четко назначить экспертный орган, Центр исследований геноцид и резистенции жителей Литвы, именно этот центр должен будет предоставить перечень этих объектов и дать на утверждение правительству”, – сказал Л. Кащюнас.
Инициаторы предлагают, чтобы закон вступил в силу с июля 2018 года.
Метки: Аудронюс Ажубалис, Лауринас Кащюнас, Литва
A kak s Polikarpovnoi bit
Обратите внимание на формулировку: “…объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй”. Не фашизм, нацизм, а коммунизм. Как говорится, у кого что болит…
Исправление опечатки:
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