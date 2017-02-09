Консерваторы просят оказать помощь Украине

Председатель «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, староста парламентской фракции этой партии Габриэлюс Ландсбергис обратился к премьеру Саулюсу Сквярнялису с просьбой оказать срочную гуманитарную помощь жителям города Авдеевка. Премьер говорит, что Литва Украине оказывает всестороннюю помощь.

«Обращаюсь к вам с призывом в срочном порядке рассмотреть в правительстве этот вопрос и немедленно выделить средства на оказание гуманитарной помощи жителям Авдеевки — на возобновление поставки воды и электричества, генераторы, воду и продукты питания, лекарства, теплую одежду и другую необходимую помощь», — говорится в обращении Ландсбергиса. Председатель консерваторов вину за возобновление военных действий на Востоке Украины возлагает на Россию.

«Также я хочу отметить, что между тем необходимо усилить политическое давление на Российскую Федерацию в связи со злонамеренными нарушениями Минских соглашений. Бесцеремонный и намеренный обстрел мирных жителей — это военное преступление. Партнеры по ЕС и НАТО должны отправить ясный сигнал, что такой путь может привести только к еще более жесткому режиму санкций в отношении России, обстрелы должны немедленно прекратиться, а за ситуацией должна следить постоянная миссия международных наблюдателей — такая позиция должна быть представлена на ближайшем совете ЕС и в других международных форматах во время рассмотрения вопроса положения на Украине», — добавил он.

Премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что Литва Украине оказывает всестороннюю помощь, и обещает поддерживать эту страну и впредь. Это он заявил в ответ на призывы Ландсбергиса.

«Говоря об отношениях с Украиной, пожалуй, трудно придумать, чем конкретно учреждения и правительство Литвы могут еще помочь. Во всех форматах, где идет речь о позиции главы государства, правительства, о моей, как премьер-министра, мы во всех форматах, где только участвуем, тему Украины не упускаем», – отметил в эфире радио LRT Сквярнялис.

Он подчеркнул, что гуманитарная и не только гуманитарная помощь Украине «поставляется постоянно по потребностям».

Следует отметить, что как официальные литовские власти, так и оппозиция никак не комментируют использование официальным Киевом тяжелой военной техники на Востоке Украины, игнорируют обстрелы и ночные налеты.

Инф. «ЛК»

Метки: N6 (1146) 9 февраля, Габриэлюс Ландсбергис, консерваторы, НАТО, Помощь Украине, Саулюс Сквярнялис, Союз Отечества