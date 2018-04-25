Консерваторы закрепились на вершине рейтинга партий Литвы

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Популярность правящих в Литве «аграриев» упала и оппозиционные консерваторы закрепляются на вершине рейтинга партий, показывают данные опроса, проведенного по заказу новостного портала delfi.lt. Результаты опроса обнародованы в среду.

Они показывают, что в октябре за партию консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы проголосовало бы 19% опрошенных, а за Литовский союз крестьян и зеленых — 15,2% респондентов. В сентябре эти показатели составляли 19,2% и 18,3% соответственно.

Занявшую третье место партию «Порядок и справедливость» поддержали бы 9,2% опрошенных, а за Литовскую социал-демократическую партию проголосовали бы 6,2% респондентов.

Партия труда получила бы поддержку 4,6% опрошенных, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей — поддержку 4,3% респондентов, за Литовскую социал-демократическую трудовую партию — 3,5%, за Литовское либеральное движение — 3,4% опрошенных, за Литовскую партию центра — 3,3% опрошенных.

Голосовать не пошли бы 14,8% опрошенных, еще у 11,3% не было определенного мнения, за кого голосовать.

Опрос был проведен 16-30 октября компанией социологических и рыночных исследований Spinter tyrimai. Опрошено 1005 человек.

BNS